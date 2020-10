Już niedługo dotrze na Wileńszczyznę książka „By nie zgasić w dziecku ciekawości świata. Poradnik dla rodziców, nauczycieli i wychowawców”. Wyjątkową publikację – pierwszy poradnik dotyczący wychowania dzieci kierowany do Polaków na Litwie – wydały wspólnie „Kurier Wileński” i Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”.

200-stronicowy poradnik pod redakcją Ilony Lewandowskiej i Joanny Łukasiewicz‐Wieleby jest efektem współpracy wielu osób. W jego wydanie zaangażowały się dwie instytucje działające na co dzień na nieco innych płaszczyznach, czyli „Kurier Wileński” i Korona, a także wielu autorów mieszkających po obu stronach granicy polsko-litewskiej. Pedagodzy z Polski i Litwy stworzyli cykl artykułów, które stanowią bardzo ciekawe kompendium wiedzy dla rodziców i wychowawców.

– Początek tej książce dał dział „Wychowanie” znany czytelnikom z wydania magazynowego „Kuriera Wileńskiego”. Pojawienie się tego działu jest również efektem współpracy gazety z Koroną, poprzez którą nawiązaliśmy kontakt z dr hab., prof. Joanną Łukasiewicz‐Wielebą z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, współorganizatorką cyklu szkoleń dla nauczycieli szkół polskich na Litwie „Orły nie wchodzą po schodach” organizowanych od kilku lat przez Koronę. To właśnie Joanna Łukasiewicz‐Wieleba zachęciła autorów z Polski do pisania do wydania magazynowego – mówi Ilona Lewandowska, sekretarz wydania magazynowego, która koordynowała projekt ze strony „Kuriera Wileńskiego”.

Do współtworzenia nowego działu zaproszono również autorów z Wileńszczyzny, dzięki którym bardziej odpowiada on na potrzeby czytelników na Litwie. Po kilku miesiącach istnienia działu „Wychowanie” pojawił się pomysł, by teksty, jakie w nim się ukazują, wydać w formie książki.

– Poradnik, który trafi nie do naukowców, ale do zwykłych ludzi, marzył mi się od 2018 r., kiedy wydawałam swoją ostatnią książkę. Kiedy pojawiła się propozycja wydania tego rodzaju publikacji, nie miałam wątpliwości, że warto się w to zaangażować – zapewnia Joanna Łukasiewicz Wieleba.

Książka „By nie zgasić w dziecku ciekawości świata. Poradnik dla rodziców, nauczycieli i wychowawców” składa się z pięciu działów, w których rodzice i wychowawcy poznają konkretne porady dotyczące wychowania dzieci i młodzieży, obejmujące nie tylko kwestie dotyczące relacji rodzic-dziecko czy rozwiązywania szkolnych problemów, ale również wyzwań, jakie przynoszą ze sobą nowe technologie, oraz tych bardzo specyficznych, którym sprostać muszą Polacy na Litwie.

– Szczególną wartością tej książki jest dla mnie to, że jest ukierunkowana lokalnie. Nieoceniona jest wartość artykułów, które dotykają szczególnie dzieci i młodzieży z Wileńszczyzny – podkreśla Łukasiewicz-Wieleba.

Wśród autorów z Wileńszczyzny znaleźli się m.in.: Tomasz Bożerocki – historyk, doktor nauk społecznych z dziedziny komunikacji i informacji, nauczyciel i pasjonat rekonstrukcji historycznej, Diana Judkiewicz – socjolog, specjalista planowania kariery oraz zarządzania placówkami oświatowymi, wicedyrektorka i doradca zawodowy Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie, Józef Kwiatkowski – prezes Macierzy Szkolnej, Halina Stankiewicz‐Mordas – lituanistka z Liceum im. Adama Mickiewicza Wilnie, Danuta Szejnicka – polonistka w Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie, metodyk Narodowej Agencji Edukacji przy Ministerstwie Oświaty, Nauki i Sportu Litwy, prezes Stowarzyszenia Polonistów na Litwie, Anna Pawiłowicz‐Janczys – pedagog specjalny, pracownik Narodowej Agencji Edukacji przy Ministerstwie Oświaty, Nauki i Sportu Litwy oraz założycielka grupy „Polska Szkoła Wirtualna na Litwie” na Facebooku.

– Dla nas, pedagogów pracujących na Wileńszczyźnie, ta książka jest szansą dzielenia się swoim doświadczeniem i wiedzą z nauczycielami i wychowawcami oraz na dotarcie w nieco inny sposób do rodziców dzieci, z którymi współpracujemy. W czasie pracy w szkole nieraz doświadczyłam, że po lekturze tekstów w „Kurierze Wileńskim” rodzice przychodzili do mnie, by porozmawiać na temat, który poruszyłam w swoim tekście. Myślę, że wydanie tych tekstów w formie poradnika ułatwi przekaz tych treści. Nie mam wątpliwości, że dla rodziców, którym zależy na wychowaniu swoich dzieci, poradnik stanie się ważną pomocą – podkreśla Anna Pawiłowicz‐Janczys.

– Często słyszę pytanie, dlaczego my, jako przedsiębiorcy, angażujemy się w oświatę. To bardzo proste. Przedsiębiorcy także są rodzicami, którym zależy na pełnym rozwoju swoich dzieci. Uważam, że nadal za mało robimy dla podniesienia poziomu naszej oświaty, że w troskę o nią powinni się angażować również rodzice. Dlatego od pięciu lat organizujemy szkolenia „Orły nie wchodzą po schodach”, a teraz – oddajemy do rąk czytelników tę wyjątkową publikację. Bardzo zależało mi na tym, by była to książka bardzo dopracowana, nie tylko atrakcyjna pod względem treści, ale również dobrze wydana i cieszę się, że nam się to udało. Dr Maria Trzcińska‐Król, pedagog, nauczyciel akademicki i grafik komputerowy, której teksty również możemy przeczytać w książce, stworzyła naprawdę bardzo atrakcyjną szatę graficzną, co, myślę, zostanie docenione przez czytelników – komentuje Andrzej Łuksza, prezes Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą. Wydanie zostało dofinansowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” i Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”.

JAK OTRZYMAĆ KSIĄZKĘ?



Książkę „By nie zgasić w dziecku ciekawości świata. Poradnik dla rodziców, nauczycieli i wychowawców” można otrzymać bezpłatnie podczas spotkań promocyjnych. Najbliższe, z udziałem autorów i wydawców, odbędzie się 26.10.2020 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie o godz. 16.00.

Organizatorzy zastrzegają, że ze względu na sytuację epidemiologiczną, promocja książki może zostać przesunięta na inny termin, o czym będą informować za pośrednictwem polskich mediów na Litwie.