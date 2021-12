Ogrzewanie zdrożało. Wilno pozwala rozłożyć płatności na raty

W ubiegłym roku wilnianie płacili najmniej za ogrzewanie na Litwie. Rekordowe ceny paliw w tym roku wpłynęły na rachunki, a wszystko wskazuje, że to dopiero początek. Na przykład w listopadzie 2020 roku ogrzewanie kosztowało 3,65 centa za kilowatogodzinę, w 2021 roku — już 7,15. W grudniu cena ogrzewania wzrosła jeszcze bardziej i osiągnęła 8,74 centów. W porównaniu do tego samego okresu rok temu, to wzrost o aż 121 proc.

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Największą część ceny ogrzewania stanowi cena paliwa wykorzystywanego do produkcji ciepła. O wysokości rachunku dla klientów decyduje nie tylko cena ciepła, ale także temperatura zewnętrzna i stan konkretnego budynku. Rachunki za ogrzewanie domów po renowacji są znacznie niższe.

Oceniając cenę ogrzewania w listopadzie br. oraz niższą niż w ubiegłym roku temperaturę na zewnątrz, klienci w połowie grudnia otrzymają znacznie wyższe rachunki za usługi świadczone w ubiegłym miesiącu.

Odroczenie płatności

W celu ograniczenia wzrostu rachunków proponuje się możliwość odroczenia części płatności. Oznacza to, że mieszkańcy, którzy zdecydują się skorzystać z tej możliwości, zapłacą o 35 proc. wyższy rachunek za ogrzewanie i ciepłą wodę w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Ale — pozostała kwota będzie kumulowana do końca sezonu grzewczego. Spłacać można będzie w równych ratach zgodnie z wybranym terminem płatności — od 1 do 18 miesięcy.

Na przykład — jeżeli w 2020 roku faktura za usługi grzewcze w listopadzie ubiegłego roku wynosiła 60,00 euro, opłata za usługi wykonane w listopadzie 2021 roku wyniesie 81,00 euro (60,00 euro + 35 proc.). Kwotę przekraczająca 81,00 euro będzie można odłożyć i zapłacić do końca sezonu grzewczego. Od kwoty odroczonej naliczane będą również odsetki, które nie przekroczą 5,00 euro rocznie.

Rekompensaty za ogrzewanie

Przed skorzystaniem z możliwości rozłożenia płatności, stołeczna firma grzewcza zachęca mieszkańców najpierw odpowiedzialnie ocenić swoją sytuację finansową. Na stronie spis.lt można sprawdzić, czy nie przysługuje rekompensata za koszty ogrzewania.

W przypadkach, gdy rekompensata nie przysługuje, firma prosi wnioski o rozłożenie płatności.

Odroczona płatność nie będzie stosowana automatycznie. Mieszkańcy, którzy zdecydowali się skorzystać z tej opcji, będą musieli zwrócić się do Centrum Obsługi Klienta w Vilniaus šildymo tinklai (lit. Wileńskie Sieci Grzewcze) przy ul. Spaudos 6-1 w Wilnie lub do Centrum Obsługi Klienta miasta Wilna przy ul. Konstitucijos 3 w Wilnie. Z klientem zostaje na wniosek podpisana umowa o rozłożeniu płatności.

Mieszkańcy będą mogli śledzić odroczone płatności na swoich miesięcznych rachunkach.

Pod koniec sezonu grzewczego kwota odroczonych płatności zostanie równo podzielona zgodnie z terminem płatności wybranym przez samego mieszkańca, tj. na okres od 1 do 18 miesięcy. Na przykład, jeśli kwota odroczonych płatności wynosi 300 euro, a wybrany termin płatności 6 miesięcy, to trzeba będzie zapłacić 50 euro każdego miesiąca.

Czytaj więcej: Krok po kroku, jak otrzymać rekompensatę za ogrzewanie

Odroczenie płatności nie dla wszystkich

O odroczenie płatności można zwracać się do VŠT w dowolnym momencie do końca tego sezonu grzewczego. Ta opcja nie dotyczy klientów biznesowych. Mieszkańcy, którzy nie złożyli wniosku o odroczenie płatności i nie zapłacili rachunków, będą podlegać zwykłej procedurze odzyskiwania długów.

W celu uzyskania dodatkowych informacji mieszkańcy mogą zwracać się tel.: 19118 lub na stronie www.chc.lt/lt.

Czytaj więcej: Wilnianie otrzymali pierwsze w tym sezonie rachunki za ogrzewanie

Na podst.: Samorząd Miasta Wilno, własne