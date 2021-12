Omikron budzi coraz większy strach

Od 1 grudnia zmieniły się przepisy dotyczące bezpieczeństwa w kwestii COVID-19. Nowa mutacja wirusa Omikron zmusiła rząd do zaostrzenia restrykcji.

Negatywny wynik testu PCR będzie ważny przez 72h

– Na razie nie mamy danych o tym, że nowa mutacja wirusa mikron dotarła na Litwę, ale to wcale nie oznacza, że na pewno jej u nas nie ma. Bardzo małe jest prawdopodobieństwo, że do nas nie dotrze. Jeśli jej u nas jeszcze nie ma, musimy postarać się, żeby jak najdłużej jej nie było, żeby jak najwięcej dowiedzieć się o tej odmianie. A jeżeli już dotrze, musimy zrobić wszystko, żeby jak najmniej się rozpowszechniła – tłumaczy dla „Kuriera Wileńskiego” kierownik Centrum Chorób Zakaźnych i AIDS prof. Saulius Čaplinskas.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oceniła w poniedziałek, 29 listopada, że nowy wariant koronawirusa o nazwie Omikron stwarza „bardzo wysokie globalne zagrożenie o potencjalnie poważnych konsekwencjach”. Symptomy rozpoznawane u pacjentów zakażonych nową odmianą wirusa są raczej łagodne i różnią się od typowych dolegliwości rozpoznawanych u chorych na COVID-19. „Omikron ma bezprecedensową liczbę mutacji kolców, mogącą potencjalnie wpływać na dalszy rozwój pandemii COVID-19” – zauważa WHO, która w ramach doradztwa technicznego ponowiła apel do państw członkowskich ONZ o „przyspieszenie akcji szczepień w grupach o wysokim priorytecie i zapewnienie planów łagodzenia skutków pandemii”.

– Jeszcze jest bardzo dużo pytań, na które nie mamy odpowiedzi. Wiadomo jest, że wykrycie tej odmiany koronawirusa zaalarmowało świat naukowy, ponieważ w białku wirusa zidentyfikowano zaskakująco wysoką liczbę mutacji. Co oznacza, że ten wirus rozprzestrzenia się dużo szybciej i nie wiadomo, jak odporny jest na szczepionki. Niepokój budzi to, że działanie szczepionek może być słabsze. Ale wcale to nie oznacza, że te szczepionki nas wcale nie chronią. Zapewniam, że chronią, ale być może nie tak efektywnie jak przed innymi odmianami – zaznacza Saulius Čaplinskas.

Osoby przybywające na Litwę z RPA, Zimbabwe, Mozambiku, Botswany, Namibii, Esvatinii będą musiały poddać się obowiązkowej izolacji i wykonać dwa testy, w trzecim i siódmym dniu. W przypadku uzyskania wyniku negatywnego w drugim teście, izolację można będzie zakończyć.

– Na razie nie ma jednoznacznych odpowiedzi na ważne pytania. Jeszcze nie wiadomo, czy Omikron powoduje cięższy przebieg kliniczny. Jedno jest wiadome – szczepić się trzeba obowiązkowo, zaznaczam – obowiązkowo. Nie wiadomo też, jak zareagują seniorzy na tę odmianę wirusa. Na razie jest on zdiagnozowany w większości u młodych mężczyzn – mówi profesor.

W związku z sytuacją epidemiologiczną Światowa Organizacja Zdrowia apeluje do wszystkich pacjentów z grup ryzyka i osób starszych o powstrzymanie się od podróżowania w tym czasie. Osoby w wieku powyżej 60 lat i osoby z chorobami współistniejącymi, takimi jak cukrzyca lub rak, powinny obecnie unikać podróży, poinformowała we wtorek WHO w Genewie. Jednocześnie organizacja skrytykowała ogólny zakaz podróżowania ogłoszony przez wiele krajów. Takie zakazy „nie zapobiegną” rozprzestrzenianiu się odmiany Omikron. Ponadto może to negatywnie wpłynąć na gotowość krajów do dzielenia się w przyszłości danymi na temat nowych szczepów koronawirusa.

Na razie nie mamy danych, że nowa mutacja wirusa Omikron dotarła na Litwę

Od 1 grudnia paszport możliwości nie jest wydawany po szybkim teście antygenowym. W przypadku osób nieszczepionych lub osób bez przeciwciał, uznaje się tylko test PCR, którego negatywny wynik będzie ważny przez 72h, a nie 48 h jak dotychczas. Paszport możliwości jest dostępny dla osób, które zostały zaszczepione przeciwko koronawirusowi lub przechorowały COVID-19. Osoby z obowiązkowym badaniem i inne osoby otrzymają paszport dopiero po płatnym teście PCR. Test ten jest dostępny bezpłatnie dla kobiet w ciąży oraz osób z przeciwwskazaniami medycznymi do szczepienia.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że zmniejsza się liczba alternatyw dla paszportu okazjonalnego: zaszczepieni i chorzy mieszkańcy nie mają już możliwości złożenia elektronicznej karty zdrowia lub dokumentu wystawionego przez placówkę służby zdrowia.

Zachowują ważność paszport możliwości, certyfikat Unii Europejskiej, a także dokumenty szczepień lub choroby wystawione przez obcy kraj. Osoby, które po wykonaniu otrzymały pozytywny test serologiczny, jak i negatywny test PCR, będą miały te same dokumenty: paszport możliwości, dokument wystawiony przez zakład opieki zdrowotnej, wyciąg z elektronicznego systemu opieki zdrowotnej.

Ministerstwo Zdrowia zatwierdziło procedurę badania COVID-19 u pracowników, którzy muszą przechodzić okresowe testy profilaktyczne od 1 grudnia. Testy dla tych osób już nie będą wykonywane bezpłatnie w punktach mobilnych. Wyjątki będą miały zastosowanie do grup osób, które zachowują prawo do badania na koszt publiczny.

Kobiety w ciąży oraz osoby pracujące z przeciwwskazaniami do szczepionki COVID-19, u których zdiagnozowano uczulenie na szczepionkę lub jej składnik, będą mogły bezpłatnie wykonać test w miejskich mobilnych rejestrach odpraw za pośrednictwem gorącej linii 1808. Również dotyczy to osób, u których szczepienie COVID-19 zostało opóźnione decyzją lekarza z powodu leczenia, które otrzymują (chemioterapia, radioterapia itp.). Testowanie na COVID-19 będzie obowiązkowe okresowo, co 7-10 dni, metodą PCR lub szybkim testem antygenowym.

Od 1 grudnia maseczki na zajęciach muszą nosić nie tylko uczniowie klas piątych i starszych, ale także uczniowie szkół początkowych. O maski muszą zadbać rodzice.

W środę Departament Statystyki poinformował o 1 793 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem, z powodu COVID-19 zmarło 18 osób (w wieku od 30 do 99 lat), 13 z nich było niezaszczepionych lub zaszczepionych nie w pełni. Jak podaje Departament Statystyki, wśród osób w pełni zaszczepionych, które zmarły na COVID-19, bardzo często były takie z chorobami immunosupresyjnymi, u których nie mogła rozwinąć się pełna odporność (białaczka limfocytowa, przeszczep narządów, choroba autoimmunologiczna).



Od początku epidemii na Litwie koronawirusem zakaziło się 472 239 mieszkańców, zmarło 6 759 zainfekowanych osób.