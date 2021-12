2 grudnia br. uczniowie klas 9-10 Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie z inicjatywy przewodniczącej Komitetu Rodzicielskiego klasy 9c, pani Renaty Cytackiej, otrzymali Legitymacje Ucznia Polskiego, które uroczyście wręczyła Konsul RP Irmina Szmalec.

Legitymacje Ucznia Polskiego wręczyła uroczyście Konsul RP Irmina Szmalec

| Fot. Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie

Uroczystość wręczenia Legitymacji Ucznia odbyła się w budynku Centrum Nauczania dla Dorosłych im. G. Petkevičaitės-Bitė (ul. Kauno 43), gdzie obecnie czasowo uczą się gimnazjaliści.

Portal Gov.pl informuje m.in., że w kwietniu 2017 r. weszła w życie ustawa dotycząca uprawnień do zniżek dla dzieci i młodzieży uczących się języka polskiego i zdobywających wiedzę o Polsce poza granicami kraju. Legitymację może otrzymać każdy uczeń do ukończenia 18. roku życia, który uczy się języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim. Legitymacja ucznia uprawnia do zakupu ulgowych biletów w Polsce:

37 proc. przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych;

49 proc. przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych oraz środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie imiennych biletów miesięcznych;

do muzeów;

do parków narodowych.

Podczas spotkania gimnazjalistom uroczyście zostały wręczone Legitymacje Ucznia Polskiego i okazyjne upominki — puzzle i gry planszowe o tematyce historycznej. Podczas dyskusji uczniowie dzielili się wrażeniami z wcześniejszych wypraw do Polski, a także snuli plany na przyszłość, zastanawiali się, co chcieliby zwiedzić w Macierzy, jakie projekty można by było zrealizować.

Czytaj więcej: Uczniowie Gimnazjum im. Wł. Syrokomli wrócą do nowoczesnych, bezpiecznych pomieszczeń, tymczasowo będą się uczyć w 5 miejscach

Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie