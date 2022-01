28 grudnia dokonano uroczystego otwarcia i poświęcenia Działu Kształcenia Początkowego w Grygajciach Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu, w którym od września 2020 r. rozmieściły się grupy wczesnoszkolne i przedszkolne. Tu też urządzono wielofunkcyjną salę. Wartość projektu to 598 tys. euro.

Dobudówka Działu Kształcenia Początkowego w Grygajciach.

| Fot. vrsa.lt

Uroczystość otwarcia dobudówki rozpoczęła się przedstawieniem bożonarodzeniowym przygotowanym przez dzieci, następnie proboszcz parafii pw. św. Marii Królowej Pokoju, ks. dr Eduardas Kirstukas poświęcił pomieszczenia dobudówki i pomodlił się wspólnie ze społecznością szkolną i przybyłymi gośćmi.

Na uroczystość przybyli: Robert Komarowski, zastępca mer rejonu wileńskiego, Waldemar Tomaszewski, poseł do europarlamentu, przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin, przewodniczący Związku Polaków na Litwie, Czesław Olszewski, poseł na Sejm RL, reprezentant Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin, Tatiana Markowa, członkini Rady, była dyrektor Działu Kształcenia Początkowego w Grygajciach, Zofia Siegień, kierownik Wydziału Oświaty Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego wraz ze specjalistą wydziału Alicją Balcewicz, starosta gminy Szaterniki Wiesław Starykowicz, dyrektor Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu Zbigniew Maciejewski, społeczność szkolna i inni goście.

Budowa dobudówki Działu Kształcenia Początkowego w Grygajciach została ukończona w 2020 r., ale według Tatiany Markowej z powodu niesprzyjających warunków epidemicznych postanowiono przełożyć oficjalne otwarcie na 2021 r.

Obecny na imprezie poseł do Parlamentu Europejskiego Waldemar Tomaszewski, przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin, przewodniczący Związku Polaków na Litwie, wyraził zadowolenie i podziękował Samorządowi Rejonu Wileńskiego oraz mer Marii Rekść za ważne projekty i inwestycje. – Cieszę się, że nasze dzieci i nauczyciele mają nowoczesną instytucję edukacyjną. To nie pierwsza inwestycja w Grygajciach, jest ich wiele – dzięki temu możemy zobaczyć, jak szybko rozwija się ta miejscowość. Drogie dzieci, dziękuję wam za wspaniały występ. Z okazji tego udanego projektu przedstawiam wam obraz Jezusa Zbawiciela. Chciałbym, żeby on rozgrzał wasze serca i przypominał o naszej wierze. Z okazji zbliżania się nowego roku życzę pokoju, szczęścia i radości w życiu zarówno wam, jak i waszym rodzinom – powiedział europoseł Tomaszewski.

Reprezentujący Akcję Wyborczą Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin, poseł na Sejm RL Czesław Olszewski podziękował Samorządowi Rejonu Wileńskiego za dbałość o jakość usług edukacyjnych i inwestycje w dobro dzieci oraz pogratulował całej społeczności Działu Kształcenia Początkowego w Grygajciach.

Uczestniczący w uroczystości Robert Komarowski, wicemer rejonu wileńskiego, w imieniu swoim i mer Marii Rekść złożył gratulacje wspólnocie szkoły. – Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim za zorganizowanie tej wspaniałej uroczystości i wspaniały występ. W tym świątecznym okresie oprócz zdrowia i szczęścia życzę spełnienia wszystkich marzeń. Mam nadzieję, że ta instytucja edukacyjna będzie kształcić nowe pokolenie, z którego będziemy dumni – powiedział urzędnik. Następnie wręczył list dziękczynny byłej dyrektor Działu Kształcenia Początkowego w Grygajciach Tatianie Markowej.

Wera Markowa, obecna dyrektor Działu Kształcenia Początkowego w Grygajciach Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu, podziękowała dzieciom za występ, a przybyłym gościom – za piękne życzenia. Nie kryła radości na widok uśmiechniętych dzieci i ich rodziców, którzy, jak i wszyscy pracujący tu pedagodzy i personel, cieszą się z nowej dobudówki, w której rozmieszczono grupy wczesnoszkolne i przedszkolne. Została tu też urządzona wielofunkcyjna sala, dostosowana zarówno do uprawiania sportu, jak i organizowania imprez.

Samorząd Rejonu Wileńskiego co roku stara się zapewnić jak najlepsze warunki dla edukacji uczniów, tworzyć przytulne, atrakcyjne przestrzenie do nauki i nauczania. Wraz z całą społecznością Działu Kształcenia Początkowego w Grygajciach cieszymy się z projektu i życzymy wiele wspaniałych chwil i osiągnięć oraz kreatywności we wdrażaniu wszystkich pomysłów!