Pandemia wywołała gwałtowny wzrost fali zakupów internetowych

Świąteczne zakupy wykazały kolejny skok zamówień poprzez internet, nie tylko z powodu zagrożenia epidemiologicznego, ale i większego otwarcia coraz szerszej wiekowo grupy konsumentów.

Deimantas Trumpickas twierdzi, że zagrożenia pandemii i obawy o bezpieczeństwo były podstawowymi czynnikami określającymi wielkość wzrostu zakupów internetowych

„Drugi rok z rzędu, w grudniu, notujemy nie tylko dwukrotny wzrost zakupów poprzez internet, ale i zwiększenie o 30 proc. wydawanych sum” – poinformował „Kurier Wileński” Deimantas Trumpickas, dyrektor Departamentu zarządzania środków i sprzedaży banku Swedbank.

Dwukrotny skok



Jak wynika z badań opinii publicznej, zamówionych w Instytucie Finansów przez Swedbank, w ubiegłym roku mieszkańcy Litwy w e-sklepach wydali ponad 1,5 mld euro, co było o 50 proc. więcej niż w roku 2020. Znamiennym jest, że drugi rok z rzędu zauważalna jest też tendencja zakupów w ciągu wszystkich miesięcy roku, a nie tylko w okresach przedświątecznych.

Większe sumy zakupów

Jak zaznaczył Deimantas Trumpickas, ubiegłoroczny grudzień wyróżnił się i tym, że dominowały droższe niż w poprzednich latach towary. „Średnia wysokość takich zakupów oscylowała wokół sumy 47 euro”.

Więcej osób starszych kupuje w internecie

Intensyfikacja zakupów online w czasie pandemii miała miejsce w każdym segmencie gospodarczym, a na zakupy spożywcze w sieci otworzyły się nowe grupy odbiorców. To m.in. rodziny osób starszych, które zaczęły im robić zakupy w sieci, oraz same osoby starsze, z których część przekonała się do takiego rozwiązania. Tak więc, pod wpływem wyższej konieczności szereg sceptycznie czy wręcz negatywnie nastawionych osób zmieniło swój stosunek do robienia zakupów spożywczych przez internet. Z kolei nowy, dodatkowy popyt dla właścicieli istniejących już platform internetowych był bodźcem do zaoferowania lepszych cen i szerszego wachlarza produktów, co z kolei przyciągnęło kolejne rzesze klientów.

E-zakupy pomocą dla samotnych i chorych

Zakupy spożywcze online to rozwiązanie dla każdego posiadającego dostęp do internetu, dla tych, którym nie tylko brakuje czasu i nie lubią stać w kolejkach, ale w szczególności dla osób chorych, dla których dostawy kurierów są wprost niezbędne.

Jak wiadomo, za pośrednictwem stron internetowych można kupować szybko i bezproblemowo. Oferta największych sieci sklepów na Litwie obejmuje szeroki wybór produktów spożywczych oraz artykułów codziennego użytku. Przewagą zakupów online nad klasycznymi jest oszczędność czasu, którego nie trzeba tracić na chodzenie po sklepach. Wystarczy wygodnie usiąść przed ekranem telefonu czy komputera, a następnie wybrać interesujące produkty, niezależnie od pory dnia.

Minimalna wielkość koszyczka i karta

Jak poinformowano nas w internetowym sklepie Barbora, transport zakupów odbywa się specjalnie dostosowanymi do tego celu samochodami dostawczymi, wyposażonymi w urządzenia chłodnicze i zamrażarki. To daje gwarancję świeżości przywiezionego towaru. Dostawy, przynajmniej na razie, są bezpłatne, uwarunkowane jedynie minimalną wielkością zamówienia, np. 20 euro, i opłaceniem ich kartą bankową.

Córka i zięć mnie nauczyli

Pani Mirosława z podwileńskich Bukiszek jest schorowaną emerytką i dotychczas całkowicie liczyła na pomoc najbliższych, którzy robili jej zakupy.

– Moja córka i zięć, widząc, że nie zawsze byłam zadowolona z realizacji przez nich moich zamówień, nauczyli mnie samodzielnie to robić. Przez internet! – mówi zadowolona sama z siebie.

Teraz kobieta może nie tylko wybrać to, co chce i w dowolnej ilości, ale i skorzystać z okazyjnych ofert – tzw. akcji, jak też i ze swoich kart zniżek. Od początku pandemii umie już szukać informacji w internecie, a obecnie – jak sama mówi – nie musi patrzeć swoim dzieciom „w oczki”, ale jest samodzielniejsza.

Niewykorzystany potencjał branży

Najnowsze badania wskazały, że w przyszłości mieszkańcy planują robić świąteczne zakupy wyłącznie w internecie. Ograniczenia z powodu zagrożenia pandemią i wzrost obaw o swoje bezpieczeństwo były podstawowymi czynnikami określającymi wielkość wzrostu zakupów internetowych. To też pozwala prognozować, że stanie się to coraz większym, naturalnym przyzwyczajeniem konsumentów, jak twierdzi Deimantas Trumpickas.

„Z analizy naszych badań wynika, że obecnie mieszkańcy poprzez internet miesięcznie dokonują 3 mln zakupów, wydając na to ok. 130 mln euro. Na razie zakupy w e-sklepach nie sięgają 20 proc. obrotów całego handlu detalicznego kraju, a więc ta część branży handlowej jeszcze nie wykorzystała swego potencjału i nadal będzie się intensywnie rozwijała” – podsumował Deimantas Trumpickas, dyrektor Departamentu zarządzania środków i sprzedaży banku Swedbank.

W Polsce świąteczne zakupy coraz większe

W grudniu rekordowo wyrosła sprzedaż internetowa, jak też w dużych centrach handlowych, co pokazuje, że Polacy na świętach nie oszczędzali. Według danych polskiego GUS-u, w listopadzie w ujęciu rocznym, sprzedaż wzrosła o 12,1 proc. w cenach stałych, zaś w cenach bieżących – o 21,2 proc.

„Mimo kolejnej fali pandemii Polacy ruszyli też do galerii handlowych. Tak znaczący wzrost może wskazywać na to, że obostrzenia nie robią już wrażenia, podobnie jak możliwość zakażenia. Może być to efekt szczepień i poczucia bezpieczeństwa” – twierdzi Aleksander Luchowski, prezes spółki Selectiv. „Także wzrost cen nie zahamował tego trendu. Obserwujemy co roku wzrost liczby osób, które odwiedzają galerie handlowe, jednak tegoroczny wzrost nas bardzo zaskoczył” – dodał ekspert.

Wzrost zainteresowania klientów dotyczył nie tylko zakupu prezentów, ale także produktów spożywczych robionych coraz częściej w internecie.



