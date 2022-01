Sytuacja epidemiologiczna w kraju pogarsza się z dnia na dzień

Według danych Departamentu Statystyki we wtorek, 11 stycznia, na Litwie zarejestrowano 4 635 kolejnych przypadków koronawirusa – to nowy antyrekord od początku pandemii. Na COVID-19 zmarło 6 osób (osoby te były niezaszczepione lub miały niepełne zaszczepienie przeciwko koronawirusowi). Liczba zachorowań na 100 tys. mieszkańców w ciągu ostatnich 14 dni w skali kraju wynosi 1281,7.

Eksperci z Narodowego Centrum Zdrowia Publicznego zalecają unikać zgromadzeń oraz znacznie ograniczyć kontakty

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Eksperci z Narodowego Centrum Zdrowia Publicznego (NVSC) zalecają unikać zgromadzeń, znacznie ograniczyć kontakty, jeżeli jest to możliwe, pracować w trybie zdalnym, stosować wszelkie środki zapobiegania zakażeniom, obserwować własny stan zdrowia oraz osób bliskich, przy nawet najmniejszych objawach infekcji górnych dróg oddechowych pozostać w domu. Podkreśla się, że przestrzeganie tych zasad sprzyja powstrzymaniu rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. „Odmiana wirusa Omikron rozprzestrzenia się znacznie szybciej niż inne, co oznacza, że powinniśmy być jeszcze bardziej uważni i skoncentrowani” –mówi Daiva Razmuvienė, główny specjalista w wydziale zarządzania chorobami zakaźnymi NVSC.

Przypomina też, że szczepionka przeciwko COVID-19 nadal pozostaje najważniejszym narzędziem w walce z wirusem.

„Chociaż sytuacja w szpitalach jest obecnie stabilna, nie możemy jeszcze powiedzieć, jakie będą rzeczywiste konsekwencje tego szczepu dla systemu opieki zdrowotnej w najbliższej przyszłości. Bardzo ważne jest, abyśmy zrobili wszystko, co w naszej mocy, w celu ustabilizowania sytuacji. Wiemy, że dawka wzmacniająca trzykrotnie zmniejsza ryzyko zakażenia się odmianą Omikron u osób zaszczepionych, a osoby, które niedawno zostały zaszczepione zgodnie z pełnym harmonogramem szczepień, zmniejszyły o połowę ewentualność zarażenia się” – tłumaczy lekarz epidemiolog.

Czytaj więcej: Pandemia to był smutny czas dla zespołu „Wilia”

Specjaliści NVSC informują, że w okresie dwutygodniowych ferii szkolnych, kiedy sporo osób dorosłych też miało wiele dni wolnych od pracy, odnotowano mniej przypadków COVID-19 w placówkach edukacyjnych, w miejscach pracy, jednak liczba zakażeń znacznie wzrosła wśród członków rodzin. Około 40 proc. osób zarażonych w tym okresie wskazało, że zarazili się w swoich rodzinach, a jest to prawie 10 proc. więcej w porównaniu z okresem poprzedzającym okres ferii zimowych.

Eksperci wzywają o pomoc w opanowaniu wirusa. Osoby zakażone mogą przyczynić się do powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa wypełniając tak szybko, jak to możliwe, kwestionariusz na stronie internetowej https://atvejis.nvsc.lt/. W ten sposób udostępnią ważne dane o tym, jak i gdzie zostali zakażeni, bądź mieli kontakt. Im szybciej osoba przekaże te informacje, tym szybciej osoby mające kontakt z osobą zarażoną i mogące stanowić zagrożenie dla innych, zostaną odizolowane, co oznacza zatrzymanie dalszego rozprzestrzeniania się wirusa. Jest to szczególnie ważne w czasach, gdy rośnie liczba nowych przypadków COVID-19.

Na Litwie wszystkie osoby w wieku powyżej 5 lat mogą poddać się szczepieniu przeciwko COVID-19. Zarejestrować się na szczepienie online można na stronie www.koronastop.lt lub dzwoniąc pod numer gorącej linii 1808. Dzieci są zgłaszane do szczepień przez rodziców, rodziców adopcyjnych lub opiekunów. Również mieszkańcy w wieku 18 lat i starsi mogą już być zaszczepieni dawką wzmacniającą.

Po wczorajszym posiedzeniu rządu minister ochrony zdrowia Arunas Dulkys poinformował, że szykuje się szereg zmian w celu stabilizacji sytuacji z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Powiadomił też, że do marca nie będzie wymagany paszport możliwości od osób w wieku poniżej 16 lat. Minister podkreślił też, że osoby cierpiące na choroby przewlekłe nie muszą rezygnować z zaszczepienia się.

,,Choroby współistniejące nie muszą być powodem do zrezygnowania z szczepionki przeciwko COVID-19, wręcz odwrotnie, osoby na nie cierpiące powinny poddać się szczepieniu” – zaznaczył Dulkys.

Czytaj więcej: Długość życia najniższa od II wojny światowej. Koronawirus zaniżył średnią

Opr. J.G. (na podst. koronastop.lt, statgov.lt)