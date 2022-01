„Nie wolno zapomnieć”. Cykl wywiadów Moniki Frelik

Monika Frelik, lat 29. Jako jedna z pierwszych była przy tworzeniu Info Wilno, obecnie jest prowadzącą cyklu wywiadów „Nie wolno zapomnieć”. Nowy program ma na celu przybliżenie i zachowanie pamięci o ludziach i zdarzeniach, o których warto pamiętać. Niebawem w ramach cyklu ma się ukazać wywiad z dziennikarką Jadwigą Podmostko na temat polskiego dziennika „Czerwony Sztandar’’.

Jednym z rozmówców cyklu wywiadów „Nie wolno zapomnieć” był doradca prezydenta Jarosław Niewierowicz

| Fot. Archiwum prywatne Moniki Frelik

Od dzieciństwa marzyła o pracy w telewizji

– Ukończyłam Gimnazjum, obecnie Liceum Adama Mickiewicza w Wilnie. Następnie ukończyłam studia na dwu kierunkach: Organizacja imprez oraz Industria kreatywna (Creative and Entertainment Industries). Od dzieciństwa marzyłam o pracy w telewizji, jednak od razu po studiach nie udało mi się znaleźć pracy w sferze medialnej. Ciągle odmawiano mi, mówiąc, że nie mam doświadczenia. A skąd miałam je mieć? – wspomina początki.

Wieloletnie marzenie spełniło się w TVP Wilno

Po jakimś czasie, gdy zostało opublikowane ogłoszenie dotyczące pracy w TVP Wilno, zgłosiła się, poszła na rozmowę i została przyjęta. Jak mówi, wtedy zrozumiała, że jej wieloletnie marzenie może się spełnić. Jako jedna z pierwszych była przy tworzeniu Info Wilno.

– Pracując w wiadomościach, spotykałam wielu ciekawych, mądrych, inteligentnych rozmówców. Byłam w różnych miastach Litwy, nagrywałam przeróżne sytuacje, smutne, ekstremalne, warte uwagi. Niestety, moja przygoda w wiadomościach na jakiś czas się skończyła. Ostatni mój reportaż ukazał się w maju 2021 r., a potem urodziłam syna Daniela. Obecnie ma 8 miesięcy – opowiada rozmówczyni.



W 2013 r. brała udział w konkursie „Kuriera Wileńskiego’’

W 2013 r. Monika Frelik brała udział w konkursie „Dziewczyna »Kuriera Wileńskiego« – Miss Polka Litwy”. Chociaż nie zdobyła wtedy żadnego tytułu, ale, jak mówi, konkurs dał jej dobrą praktykę w nabraniu pewności siebie, pozwolił zawrzeć nowe znajomości wśród polskiej społeczności na Wileńszczyźnie. Bardzo żałuje, że konkurs nie odbył się w ubiegłym roku.

Czytaj więcej: TVP Wilno – zawsze z wami, zawsze dla was, zawsze na czas!

Praca nad ważnym projektem



Obecnie pracuje nad projektem „Nie wolno zapomnieć”. To cykl wywiadów, które mają na celu nie tylko przypomnieć znaczące dla naszego kraju wydarzenia, ale również przybliżyć ludziom zdarzenia, o których warto pamiętać. Program ruszył w październiku ubiegłego roku, nagrywany jest w domku publicysty Józefa Mackiewicza w Czarnym Borze, finansowany przed Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Na kanale YouTube Chrześcijańskiego Centrum Rozwoju Młodzieży już można obejrzeć takie wywiady, jak: „Szlak Bałtycki”, „Akt 11 marca”, „Odrodzenie harcerstwa na Litwie” i inne. Program jest wyjątkowy przez to, że o historycznych wydarzeniach na Litwie opowiadają ich świadkowie.

– Cieszę się, że w moich wywiadach są wypowiedzi wyjątkowych osób, jak na przykład Hanny Strużanowskiej, która opowiada o pierwszej polskiej szkole na Litwie, słynnej „Piątce”, czy wywiad z Marią Radczenko, która pamięta, jak jeszcze będąc dzieckiem, z rodziną została zesłana na Syberię. Te opowieści to prawdziwa historia, która warta jest uwagi – tłumaczy Monika.



W następnym miesiącu opublikowany zostanie wywiad z wieloletnią dziennikarką, Jadwigą Podmostko, o „Czerwonym Sztandarze”, który był przekształcony w „Kurier Wileński”. Pani Jadwiga w wywiadzie opowie o tym, z jakimi problemami stykała się redakcja, jakie tematy były numerem jeden w gazecie, w jaki sposób pisano o sprawach polskich, by dotarły do czytelnika. Wytłumaczy również, dlaczego gazeta zmieniła swą nazwę.



– W programie „Nie wolno zapomnieć” czeka nas jeszcze kilka ciekawych wywiadów. Będziemy rozmawiali z księdzem Aušvydasem Belickasem o odrodzeniu religii na Litwie. Teraźniejsza młodzież nawet nie wie, że religia w ZSRR była zabroniona, kościoły były prześladowane. Nie we wszystkich szkołach uczono religii, a symbole chrześcijańskie konfiskowano. W wywiadzie ksiądz opowiada o życiu kapłańskim w czasach okupacji oraz o tym, jak otrzymał potajemnie święcenia kapłańskie. Będziemy publikowali również wywiad z wybitnym litewskim poetą i eseistą, profesorem Tomasem Venclową. W wywiadzie opowiada o przyjaźni z wybitnym polskim poetą, Czesławem Miłoszem, o jego twórczości oraz tłumaczeniu, nad jakim teraz pracuje – zapowiada Monika Frelik.

Rozmówcą cyklu wywiadów „Nie wolno zapomnieć” był również Zbigniew Balcewicz, Sygnatariusz Aktu Niepodległości i były redaktor „Kuriera Wileńskiego”

| Fot. Archiwum prywatne Moniki Frelik

Patriotyczne tematy



Dlaczego w programie są poruszane patriotyczne tematy? Monika mówi, że to jest bardziej pytanie do pomysłodawcy, którym jest Mirosław Beraza, producent wielu projektów w TVP Wilno.

– To z jego inspiracji powstał projekt, w którym można by było mówić o tym, co się wydarzyło ponad 30 lat temu. Według niego to jest coś, co się bardzo różni od programów, które obecnie są pokazywane w telewizji. Jego zdaniem to ważne, aby rozmawiać bezpośrednio ze świadkami wydarzeń tak bardzo ważnych dla Polaków na Litwie – zaznacza Monika Frelik.