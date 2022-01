Na Litwie kolejny rekord zachorowań

Według danych Departamentu Statystyki 19 stycznia na Litwie zarejestrowano 6 234 nowe przypadki koronawirusa. To największa liczba zachorowań od początku pandemii. Kierownik Centrum Chorób Zakaźnych i AIDS prof. Saulius Čaplinskas w rozmowie z „Kurierem Wileńskim“ powiedział, że liczba chorych nadal będzie się zwiększać.

Nie zapominajmy o higienie rąk i noszeniu maseczek, dzisiaj to bardzo ważne Fot. Marian Paluszkiewicz

Nie ma żadnych wątpliwości, że liczba chorych będzie nadal rosła, oceniając właściwości rozprzestrzeniania się wirusa. A więc teraz pozostaje tylko śledzić i robić wszystko, żeby przebieg zakażenia był jak najlżejszy, żeby jak najmniej osób trafiło do szpitala. Ażeby to zrobić, należy zadbać o odporność – tłumaczy prof. Saulius Čaplinskas.

Od początku pandemii na Litwie zarejestrowano około 496 tys. przypadków koronawirusa. Z powodu COVID-19 zmarło około 7 tys. pacjentów.

– Na szczęście, wszystko wskazuje na to, że chorych będziemy mieli więcej, ale liczba zgonów i liczba osób, które z powodu ciężkiego przebiegu choroby będą trafiały do szpitali, zmniejszy się. Ale to nastąpi tylko wtedy, jeżeli wirus nie zmutuje powtórnie, wtedy w jednej chwili wszystko może się zmienić – podkreślił kierownik Centrum Chorób Zakaźnych i AIDS.

W szpitalach na Litwie (stan na 19 stycznia) z powodu COVID-19 leczonych jest 1 070 pacjentów, w tym 94 na oddziałach intensywnej terapii. Pod maskami tlenowymi przebywa 906 pacjentów, do urządzeń sztucznej wentylacji płuc podłączonych jest 63.

– A więc, co nas czeka, zależy już tylko od nas samych. Nie zapominajmy o higienie rąk i noszeniu maseczek, dzisiaj to bardzo ważne. To od nas samych zależy, jak zadbamy sami o swoje zdrowie i jak zadbamy o zdrowie naszych bliskich, którzy znajdują się w grupie ryzyka. To znaczy o osoby starsze, chore na przewlekłe choroby, z nadwagą, słabą odpornością. Musimy zadbać, żeby te osoby jak najmniej miały kontaktu z tym wirusem, żeby wzmocniły odporność i oczywiście zaszczepiły się – zaznaczył profesor.

Co najmniej jedną dawkę szczepionki podano około 1,94 mln ludzi. Ponad milion zostało w pełni zaszczepionych. Kolejnych 828,6 tys. w pełni zaszczepionych otrzymało również dawkę przypominającą szczepionki.

Na Litwie 69,3 proc. otrzymało przynajmniej jedną dawkę szczepionki. Najmniej zaszczepionych dzieci jest w wieku 12–15 lat – 37,6 proc. Najwięcej – 72,4 proc. – zaszczepionych jest w grupie wiekowej powyżej 80 lat.

Łącznie na Litwie odebrano dotychczas ok. 6,5 mln dawek szczepionek. Do szczepienia wykorzystano 4,34 miliona dawek szczepionki.

Czytaj więcej: Nowe obostrzenia covidowe – do kina czy teatru tylko w certyfikowanych maseczkach z filtrem

– Zwracam się do wszystkich tych, którzy nie przechorowali i nie zaszczepili się: nie zwlekajcie, zaszczepcie się, na nic nie czekajcie! A ci, którzy zaszczepili się, obowiązkowo muszą przyjąć przypominającą dawkę, czyli trzecią – zwraca się Kierownik Centrum Chorób Zakaźnych i AIDS prof. Saulius Čaplinskas.

Szczepionka na COVID-19 firmy Novavax zostanie dostarczona na Litwę w drugiej połowie lutego. Litwa zamówiła 633 tys. dawek szczepionki.

Nuvaxovid to szczepionka białkowa podawana w dwóch dawkach w odstępie 3 tygodni. Przeznaczona jest dla osób powyżej 18. roku życia.

Jak informuje Ministerstwo Ochrony Zdrowia, badania kliniczne wykazały, że skuteczność nowej szczepionki sięga 90 proc.

To, czy Nuvaxovid będzie mógł być podawany jako dawka przypominająca, pokażą badania. Producent preparatu obiecuje również dostosować szczepionkę do nowych, niepokojących szczepów koronawirusa, takich jak np. Omikron. Jednak już teraz wiadomo, że Nuvaxovid zapewnia bardzo wysoki poziom przeciwciał, co jest ważne w ochronie organizmu przed nowymi mutacjami koronawirusa.

Nuvaxovid to szczepionka stworzona na bazie białka. To dobrze znana technologia stosowana od ponad 30 lat. W podobny sposób opracowana jest szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, krztuścowi i infekcjom pneumokokowym.