W Wilnie i okolicach nie brakuje zimowych atrakcji

Co robić zimą w Wilnie i okolicach? Pomimo nadal trwającej pandemii w tym sezonie zimowych atrakcji nie zabrakło. W stolicy można pojeździć na łyżwach, nartach i sankach.

Centrum Sportów Zimowych na Lipówce zaprasza narciarzy i snowboardzistów

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Wilno oferuje sporo zimowych rozrywek, z których można korzystać aż do marca. Prawdziwą zimową tradycją jest lodowisko. W poprzednich latach na łyżwach można było pojeździć na placach Ratuszowym czy Łukiskim. W tym sezonie zimowym ślizgawkę na świeżym powietrzu otwarto w pobliżu Białego Mostu. Ogromna hala Hoptrans pod dachem zapewnia komfortowe warunki dla amatorów łyżew nawet podczas opadów deszczu czy śniegu. Dla miłośników sportów zimowych organizuje się tu różnego rodzaju wydarzenia kulturalne i sportowe. Odbywają się także bezpłatne sesje łyżwiarskie dla uczniów, seniorów, a w weekendowe poranki – dla wszystkich chętnych. Czynna jest kawiarnia na świeżym powietrzu. Do hali są wpuszczane wyłącznie osoby posiadające paszport możliwości lub z innym równoważnym dokumentem. Bilet wstępu kosztuje 5 euro. Bilet upoważnia do wypożyczenia łyżew oraz korzystania z lodowiska przez 45 minut. Bezpłatne sesje łyżwiarskie dla uczniów odbywają się w poniedziałki, środy i piątki o godz. 12.00. i 13.15. Seniorzy są zapraszani na lodowisko o tej samej porze we wtorki i czwartki. A w weekendy – od godz. 10.00. Lodowisko może pomieścić jednorazowo 68 osób. Jeśli pogoda dopisze, hala Hoptrans i lodowisko przy Białym Moście mają cieszyć mieszkańców i gości miasta do pierwszego weekendu marca.

Swoje lodowisko mają też Soleczniki. Jednak tu każdy, kto chce skorzystać z zimowej rozrywki w parku miejskim, powinien obserwować prognozy pogody – lodowisko powstało w naturalny sposób i jego funkcjonowanie uzależnione jest od warunków meteorologicznych. W dobry nastrój na lodowisku wprowadza muzyka, a wieczorami działa oświetlenie. W Samorządzie Rejonu Solecznickiego zaznaczają, że lodowisko powinno działać przez około dwa miesiące, ale najważniejszym czynnikiem są sprzyjające warunki pogodowe do tworzenia się warstwy lodu. Lodowisko czynne jest w dni robocze od 12.00 do 20.00, w weekendy od 10.00 do 21.00. Wypożyczenie łyżew na 45 minut będzie kosztować 1,5 euro. Osoby posiadające własne, za 45-minutową jazdę zapłacą jedynie 0,50 euro.

Stołeczne Centrum Sportów Zimowych „Liepkalnis” zaprasza narciarzy i snowboardzistów. Ośrodek posiada 10 wyciągów i 9 przygotowanych tras narciarskich. Wszystkie trasy są oświetlone i wyposażone w system sztucznego naśnieżania. Trasy i wyciągi są przystosowane zarówno dla amatorów i doświadczonych narciarzy, jak dla dorosłych i dzieci. Są podzielone pod względem trudności zjeżdżania tak, by każdy wybrał odcinek najbardziej odpowiedni dla siebie. Dla początkujących przygotowana jest zielona trasa, cztery niebieskie – dla średnio zaawansowanych, trzy czerwone – dla osób zaawansowanych i czarna trasa dla zawodowców. Długość głównej trasy zjazdowej wynosi 400 m.

Tegoroczna zima na razie sprzyja uprawianiu zimowych sportów

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Śnieg na Lipówce zapewnia aż 12 armatek, duży zbiornik wodny i pompownia. Potężna maszyna zapewnia działalność wszystkich armatek śnieżnych. System ten pozwala wyprodukować niezbędną ilość śniegu i utrzymać go nawet podczas odwilży. Pracownicy centrum zapewniają, że z tras korzystać można nawet przy plusowej temperaturze. Obecnie najcieńsza warstwa śniegu ma 30 cm, toteż śnieg jeszcze długo nie stopnieje.

Jeden z największych stoków narciarskich na świecie czynny jest w Druskiennikach. Snow Arena otwarta jest dla gości codziennie przez cały rok. Jest to jedyne w swoim rodzaju centrum atrakcji zimowych pod dachem w krajach bałtyckich. Aby na terenie ośrodka narciarskiego mogli ćwiczyć zarówno amatorzy, jak i zawodowcy, halę podzielono na trzy części. Ośrodek zajmuje powierzchnię 8 ha i jest wyposażony w kilka tras przeznaczonych dla narciarzy i snowboardzistów, w tym trasę na zewnątrz. Główna trasa zjazdowa ma szerokość 50 m i długość 460 m. Tylko dwie trasy na świecie przekraczają tę długość – jedna z nich to najdłuższy kryty tor narciarski na świecie, Bottrop w Niemczech o długości 640 m. Pod względem wielkości i parametrów technicznych Snow Arena znajduje się w pierwszej piątce zadaszonych ośrodków narciarskich na świecie. Od 2011 r. ośrodek w Druskiennikach odwiedziło już ponad milion miłośników sportów zimowych.

Znakomitą zimową uciechą, która nic nie kosztuje, jest jazda na sankach. W Wilnie w każdej prawie dzielnicy są odpowiednie do tego wzgórza czy pagórki, a w samym centrum miasta góra Bouffałowa – ulubione miejsce miłośników sanek.

Nietypowe zimowe atrakcje oferuje samorządowa Agencji Turystyki i Rozwoju Biznesu „Go Vilnius”. Są to m.in. wycieczka z przewodnikiem po zimowym Wilnie czy lot balonem nad zaśnieżoną Starówką. Cena lotu wynosi około 100 euro od osoby.

