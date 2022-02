Luty to najlepszy okres na rozpoczęcie uprawy warzyw z rozsady. Jednak tegoroczny wysiew nasion będzie droższy. Już teraz ich cena w sklepach jest o 10 proc. wyższa w porównaniu do ubiegłego roku.

W lutym warto już pomyśleć o wiośnie i wysiać rośliny

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Ernesta Dapkienė, dyrektorka Departamentu Komunikacji i Wizerunku Maximy, potwierdziła nam, że część dostarczanych im nasion już zdrożała.

– Cena części nasion pozostała na poziomie ubiegłorocznym, ale takie, jak np. hybrydowe i ekologiczne, są droższe do 10 proc. – informuje rozmówczyni.

Zdrożały nawet mieszanki trawnikowe

Jak powiedziała Ernesta Dapkienė, tradycyjnie już największą popularnością cieszą się nasiona ogórków, pomidorów, buraczków, kopru i dyń. Chętnie też są kupowane nasiona kwiatów jako rozsada do doniczek na balkonach i tarasach. Potrzebne do tego substraty ziemi również już są kupowane.

– Chociaż do urządzania trawników jest jeszcze kilka miesięcy, ale już teraz nasiona trawy są kilkakrotnie droższe w porównaniu do ubiegłego roku – zaznacza rozmówczyni, przyznając, że ma na to wpływ czynnik ekonomiczny – wzrost ceny nośników energii, jak też inflacji.

Pesymizm prognoz cenowych w internecie

Tymczasem w dyskusjach internetowych już „kwitnie” na całego temat przyszłego skoku cen rozsady. Nawet ci ogrodnicy, którzy wcześniej rozdawali za darmo nadmiar wysianej rozsady, planują teraz ją sprzedawać. Wszystko z powodu wysokich cen energii. „Cena rozsady będzie o co najmniej 30 proc. wyższa. Niektóre z nasion kosztują po 1 euro za sztukę, więc cena sadzonki z rozsady będzie co najmniej dwa razy droższa” – napisała Daiva, która już od kilkunastu lat sprzedaje wyhodowaną w cieplarni rozsadę warzyw.

Czytaj więcej: Podwyżki pochłoną rosnące ceny

Co już można wysiewać?

Fachowcy twierdzą, że w lutym warto już pomyśleć o wiośnie i wysiać rośliny. Na razie można to zrobić przede wszystkim w domu, przygotowując rozsady. W połowie lutego można już wysiewać wczesne odmiany kapusty, kalarepy, kalafiora, sałaty, pomidorów, papryki, selera, pora, cebuli i bobu. Dzięki temu w sezonie będzie można mieć warzywa wcześniej, a także znacznie taniej, niż gdyby się kupowało gotowe sadzonki.

W czym przygotować rozsady?

By wykorzystać przestrzeń maksymalnie, najlepiej będzie użyć prostokątnych skrzynek i tzw. wielodoniczek. Uwaga, zamiast kupować plastikowe wyroby, można wykorzystać pojemniki po jogurcie, śmietanie lub margarynie z podziurkowanym dnem. W sklepach są również doniczki torfowe, jednak wymagają one o wiele więcej uwagi i szybciej przesychają, co grozi wyschnięciem młodych korzonków.

Nasiona warzyw wysiewa się do kompostowej ziemi, którą wcześniej przez kilka dni należy przetrzymać w domu, aby zdążyła się ogrzać. W sklepach dostępne są substraty torfowe, które doskonale sprawdzają się podczas hodowli rozsady w domu. Skrzynki warto w początkowym okresie uprawy przykryć folią spożywczą, jednak trzeba uważać, by nasiona i kiełki się nie zaparzyły.

Temperatura i wilgoć

Plantacji rozsady należy zapewnić sporo światła, więc najlepszym dla niej miejscem będą parapety, szczególnie południowy i zachodni. Dla większej liczby rozsady można użyć taboretów z deskami ustawionymi pod oknami. Przez cały okres uprawy należy utrzymywać w pomieszczeniu temperaturę około 21 st. C. Kiełkujące rośliny należy podlewać wodą o temperaturze pokojowej, najlepiej z opryskiwacza, który delikatnie zwilży powierzchnię ziemi.

Czytaj więcej: Czy rząd ma wpływ na ceny w kraju?