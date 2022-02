Do 157 tys. niezamożnych mieszkańców kraju trafią paczki żywnościowe, które będą dostarczane do 600 punktów odbioru przez 5 miesięcy: kwiecień, czerwiec, sierpień, październik i grudzień.

Już w tym miesiącu pierwsze paczki z produktami spożywczymi trafią do rąk potrzebujących wsparcia

Pomoc jest organizowana przez administracje samorządów oraz dwie pozarządowe instytucje: fundusz dobroczynności i wsparcia Maisto bankas i Stowarzyszenie Litewskiego Czerwonego Krzyża. Już w tym miesiącu pierwsze paczki z produktami spożywczymi trafią do rąk potrzebujących wsparcia. Wraz z żywnością będą dostarczane również produkty higieniczne.

Pomóc najbiedniejszym

„Obecne czasy nie są łatwe dla osób niezamożnych czy z niskimi dochodami. Dzielenie się żywnością jest jedną z form wsparcia, która pomaga w życiu osobom znajdującym się w społecznym cieniu” – napisała w swoim komunikacie

Monika Navickienė, minister opieki społecznej i pracy. Wzrost poziomu ryzyka ubóstwa świadczy o tym, że sytuacja najbiedniejszych mieszkańców Litwy w ubiegłym roku się pogorszyła. Najwyższe zagrożenie ubóstwem występowało wśród emerytów, osób samotnie wychowujących dzieci, a także bezrobotnych. Z danych opublikowanych przez Departament Statystyki wynika, że ​​wskaźnik poziomu ryzyka ubóstwa w ubiegłym roku wzrósł o 0,3 punktu – do 20,9 proc., a poniżej granicy ubóstwa żyło w ubiegłym roku około 585 tys. mieszkańców.

Koszyczek z 9 darami

Do paczki z pomocą trafi dziewięć rodzajów produktów spożywczych: konserwy wieprzowe, konserwy drobiowe, konserwy z zielonym groszkiem, ekologiczny ryż i makaron, mąka zbożowa pierwszego gatunku, kasza owsiana z suszonymi owocami, ekologiczny cukier, konserwowane zupy.

Maseczki ochronne

Każdy odbiorca paczki, w związku z ciągle rosnącym stopniem zagrożenia epidemiologicznego, otrzyma też opakowanie medycznych maseczek ochronnych.

W celu zmniejszenia ryzyka zakażenia osób uczestniczących w akcji pomocy wszystkie paczki dobroczynne będą zawczasu przygotowane i posegregowane przez pracowników samorządów i wolontariuszy organizacji społecznych. Mieszkańcy nie będą musieli przynosić ze sobą toreb zakupowych, pomoc będzie odpowiednio zapakowana – zaznacza się w komunikacie ministerstwa opieki społecznej i pracy.

Do prawie 160 tys. najbiedniejszych mieszkańców trafią paczki żywnościowe, które będą dostarczane do 600 punktów odbioru przez 5 miesięcy: w kwiecień, czerwiec, sierpień, październik i w grudzień. Mieszkańcy w sprawie pomocy powinni zwracać się do administracji swoich starostw, gdzie otrzymają dokładne informacje co do czasu i miejsca przydziału paczek żywnościowych.

Warunek – 193,50 euro na członka rodziny

Do odbioru pomocy są upoważnieni mieszkańcy, których średnie miesięczne dochody na jednego członka rodziny nie przewyższają 193,50 euro. Administracja samorządów, analizując obiektywne przyczyny sytuacji wyjątkowych, ma prawo do udzielenia pomocy, gdyby została przekroczona wyżej wymieniona suma. Każdy taki przypadek będzie oceniany indywidualnie.