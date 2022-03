Małżonka prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy — Agata Kornhauser-Duda — zaapelowała do kobiet w Rosji, aby zatrzymały wojnę na Ukrainie. Zaznaczyła, że 8 marca, który jest świętem w Rosji bardzo ważnym, jest okazją do apelowania do żon, matek, sióstr.

Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda:

Zwracam się z apelem do kobiet na całym świecie. Nie możemy pozostać obojętne wobec wojny na Ukrainie, która z dnia na dzień pochłania coraz więcej ofiar, także wśród ludności cywilnej. Przypadający 8 marca Międzynarodowy Dzień Kobiet to jedno z najważniejszych świąt w Rosji.

Wykorzystajmy tę szczególną okazję, by zwrócić się do wszystkich kobiet w Rosji z apelem o powstrzymanie toczącej się w Ukrainie wojny. Poprośmy je o to, by dla pokoju i życia, jako matki, żony, córki rosyjskich oficerów i żołnierzy uczestniczących w inwazji na Ukrainę, wystąpiły w dniu swego święta przeciw dalszemu rozlewowi krwi.

Niech każda z nas opublikuje w mediach społecznościowych w najbliższy wtorek, 8 marca, swoje zdjęcie z kartką papieru, na której widnieć będzie napis #RosyjskieKobietyZatrzymajcieWojnę. Mam nadzieję, że – jeśli to przesłanie rozejdzie się szeroko po świecie – zdoła przebić się przez rosyjską cenzurę i dotrze do serc i umysłów tysięcy Rosjanek. Kobiety razem mogą zdziałać wiele i wierzę, że naprawdę mogą zatrzymać wojnę w Ukrainie!

First Lady of Poland Agata Kornhauser-Duda:

I appeal to women all over the world. We cannot remain indifferent in the face of the war in Ukraine, which is claiming a growing number of victims every day, including civilians.

The International Women’s Day on March 8 is one of the most important holidays in Russia. Let us use this special opportunity to appeal to the women of Russia to stop the ongoing war in Ukraine. Let us ask them – the mothers, wives and daughters of Russian officers and soldiers who take part in the invasion of Ukraine, to protest on this day against further bloodshed and speak for life and peace.

I propose that on Tuesday, March 8, each of us publish in the social media a self–portrait with a message written on a piece of paper reading #RussianWomenStopTheWar/ #Российскиеженщиныостановитевойну. I believe that should this campaign go viral globally, it will break through the Russian censorship and eventually reach the hearts and minds of thousands of Russian women. Acting together, women can make things happen – and I do believe that they can even stop the war in Ukraine!

Первая Леди Польши Агата Корнхаусер-Дуда:

Обращение ко всем российским женщинам с призывом остановить продолжающуюся войну в Украине

Уважаемые Дамы,

Международный женский день, который приходится на 8 марта, является одним из самых важных праздников в России. Пользуясь этим особым случаем, я обращаюсь ко всем российским женщинам с призывом остановить продолжающуюся войну в Украине. Во имя мира и жизни, будучи матерями, женами, дочерьми российских офицеров и солдат, участвующих во вторжении в Украину, выступите в свой праздник против дальнейшего кровопролития. Женщины вместе могут сделать многое, и я верю, что они действительно могут остановить эту войну!

Перша Леді Польщi Агата Корнгаусер-Дуда:

„Я звертаюся із закликом до жінок у всьому світі. Ми не можемо залишатися байдужими до війни в Україні, яка з кожним днем поглинає все більше жертв, в тому числі і серед мирного населення.”

іжнародний жіночий день, що відзначається 8 березня – одне з найзначніших свят у Росії. Скористаємося цією особливою нагодою, щоб звернутися до всіх жінок у Росії із закликом зупинити війну, що триває в Україні. Попросімо їх, щоб вони, заради миру та життя, як матері, дружини, дочки російських офіцерів і солдатів, що беруть участь у вторгненні в Україну, виступити в день свого свята проти подальшого кровопролиття. Нехай кожна з нас опублікує в соціальних мережах у найближчий вівторок, 8 березня, свою фотографію з аркушем паперу, на якому виднітиме напис: #РосійськіЖінки–ЗупинітьВійну. Я сподіваюся, що, якщо це послання пошириться по всьому світу, воно зможе пробитися крізь російську цензуру та досягне сердець і умів тисяч росіянок. Разом жінки можуть багато чого зробити, і я вірю, що вони дійсно можуть зупинити війну в Україні!