Agencja Fitch: „Niewypłacalność Rosji nieuchronna”

Agencja Fitch poinformowała w nocy z wtorku na środę, że obniżyła rating Rosji z B do C, czyli do poziomu śmieciowego. Ostrzegła, że niewypłacalność tego kraju jest nieuchronna.

Agresja Rosji na Ukrainę wywołała sankcje, a te z kolei uderzyły w gospodarkę

| Fot. EPA-ELTA

„Ograniczona wola” Mokswy do spłacania długów

Fitch wyjaśnia w komunikacie, że należy oczekiwać przynajmniej częściowej niewypłacalności Rosji, ponieważ skala sankcji i możliwość ograniczenia importu rosyjskich surowców energetycznych „ogranicza wolę” Moskwy do obsługi długów.

Reuters przypomina, że nota „C” agencji Fitch to tylko jeden stopień powyżej poziomu ratingu oznaczającego niewypłacalność. Ocena Fitcha jest zatem obecnie zgodna z notą Moody’s, który obniżył wcześniej rating Rosji do „Ca”.

To kolejne spadki ratingu Rosji. Zaledwie 3 marca agencje Moody’s i Fitch poinformowały, że ze względu na sankcje obniżyły noty tego kraju odpowiednio z poziomu B3 do Baaa3 i z poziomu BBB do B. Dzień wcześniej S&P obniżył jej rating do BB+.

Czytaj więcej: Rosja dostaje rykoszetem wojny. Upiera się, że wszystko w porządku

Na podst.: PAP