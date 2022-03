Litwa rozważy „urlop na samorozwój” — do 5 dni w roku

Litewski sejm rozważał, czy nie zobowiązać pracodawców, aby do pięciu dni w roku poświęcili czas pracowników na samorozwój. Działałoby to na zasadzie niepłatnego urlopu. Opinie parlamentu Litwy były podzielone — część zwróciła uwagę na to, że mogłoby dochodzić do nadużyć.

Poprawki do Kodeksu Pracy przeszły etap rozpatrywania projektu, które zgłosiła frakcja „W imię Litwy”.

Socjaldemokrata Algirdas Sysas zauważył, że mogą zdarzać się przypadki nadużyć.

„Twierdząc, że będą się samodoskonalili, będą podcinali drzewka w sadach” — stwierdził inny poseł, Julius Sabatauskas.

Ostatecznie projekt przeszedł głosami 85 posłów za, trzech było przeciwko, 16 parlamentarzystów wstrzymało się od głosu.

Na salę obrad projekt wróci 24 maja. Do tego czasu projekt zopiniuje rząd Litwy oraz Rada Trójstronna.

Na podst.: BNS, własne