Z pomocą całej grupy dobroczyńców w 11 stołecznych bibliotekach powstała przytulna oaza pokoju, oferująca książki w języku ukraińskim i innych językach dzieciom uciekającym przed okropnościami wojny na Ukrainie. Jeden taki kącik znajduje się również w Bibliotece Publicznej im. Adama Mickiewicza w Wilnie — gromadzą się tu już ukraińskie dzieci i młodzież zainteresowana książkami.

Ponad 11 tys. uchodźców jest już w Wilnie, wśród nich — wiele dzieci i młodzieży. Wspólnie staramy się stworzyć takie warunki nowym mieszkańcom Wilna, aby nie tylko czuli się bezpiecznie, ale także poznali Wilno, miasto literatury UNESCO. A możliwość czytania w swoim ojczystym języku, miejmy nadzieję, pomoże Ukraińcom poczuć się bliżej domu

— powiedział mer Wilna Remigijus Šimašius.

W jasnej i przytulnej przestrzeni bibliotecznej na czytelników czeka nowy salon i kącik z książkami. Jest już ponad 100 książek w języku ukraińskim, prawie 200 publikacji w języku angielskim i rosyjskim oraz ponad 100 gier planszowych. Urządzono kącik rekreacyjny, a o meble i książki zadbała pracownia „DO Architects” i księgarnia „Vaikystė” (pol. „Dzieciństwo”) oraz firmy MCMP, Persiški kilimai, Korgas i LT Project.

W samym centrum wileńskiej starówki

Według Rity Paškevičienė, kierowniczki księgarni „Vaikystė”, pomysł urządzenia kącika dziecięcego wraz z innymi partnerami zrodził się z wielkiego pragnienia, aby tylko jak najwięcej dzieci miało okazję czytać — spotkać się w dogodnym miejscu, na Wileńskiej starówce. Biblioteka Publiczna im. A. Mickiewicza była do tego idealna. Dzieci będą mogły czytać beletrystykę wydaną w języku rosyjskim, angielskim i ukraińskim. Kącik dla dzieci można zwiedzać w godzinach otwarcia biblioteki, od poniedziałku do soboty od 11:00 do 19:00.

Już są pierwsi goście

Pracownicy Biblioteki Publicznej im. A. Mickiewicza zauważuli, że Ukraińcy już chętnie odwiedzają bibliotekę — niektórzy szukają dostępu do komputerów i internetu, inni czytają po ukraińsku (obecnie duża liczba publikacji jest zapożyczona do domu). Na stronie internetowej biblioteki znajduje się również lista książek elektronicznych i audio, które można czytać online. Wilnianie, wspierając uchodźców wojennych z Ukrainy, przyczyniają się także do wzbogacania księgozbioru w języku ukraińskim — przekazują książki, a pisarze oddają swoje przetłumaczone dzieła.

Ponad 1000 podarowanych książek pochodzi z USA

Pomoc dla rodzin ukraińskich mieszkających na Litwie pochodzi również ze Stanów Zjednoczonych. Sponsorzy Cynthia Pasky i jej partner Paul Huxley oraz Rita i Mantautas Paškevičiai zaopiekowali się książkami w języku ukraińskim — przekazali ukraińskim dzieciom ponad 1000 publikacji.

„Dziękujemy Mantautasowi i Ricie Paškevičiusom za ich wkład w organizację zbiórki książek — prezentu dla dzieci Ukrainy, a merowi Remigijusowi Šimašisowi za wsparcie. Mój partner Paul Huxley i ja z dumą wspieramy ten wspaniały pomysł. Ważne jest dla nas, abyśmy wszyscy małymi lub dużymi krokami pokazali światu, że wspieramy Ukrainę i jej wspaniałych ludzi”— powiedzieli patroni Cynthia Pasky i Paul Huxley.

Ukraińcy interesują się Litwą

Darczyńcy, którzy przesyłają dary, mają nadzieję, że książki te choć trochę ułatwią dzieciom codzienne życie, dopóki ich rodziny nie znajdą tymczasowego zakwaterowania i nie zaczną budować nowych domów na Litwie. Książki są zarówno sposobem na chwilowe zapomnienie o trudach, jak i okazją do kontynuowania nauki w trudnych chwilach.

Ukraińcy mile widziane są także w innych bibliotekach miasta Wilna — odbywają się spotkania, warsztaty dla dzieci, nauka języka litewskiego. Widać, że Ukraińcy poszukują informacji o Litwie i Wilnie, interesują ich przewodniki historyczne i turystyczne. Biblioteki są chętne do pomocy, szukając sposobów i możliwości oferowania jeszcze większej liczby zajęć i udzielania wszelkiej potrzebnej pomocy. Ukraińcy mogą bezpłatnie odwiedzać biblioteki.

Kąciki rekreacyjne i książkowe znajdują się również w bibliotekach Dzuku, Dobra Rada, Grzegorzewie, Leszczyniakach, Karolinek, Kalwaryjskiej, Nowej Wilejce, Zameczku, Toma Zana i Saulutė (pol. Słoneczko).

