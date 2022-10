Prezydenci RP na uchodźstwie powrócą do ojczyzny

Inicjatywie będzie towarzyszyła szeroko zakrojona kampania informacyjno-edukacyjna. Tymczasem w poniedziałek 26 września zainaugurowały ją konferencja prasowa na Zamku Królewskim w Warszawie oraz wyjątkowy koncert w tutejszej Filharmonii Narodowej, podczas którego zagrała orkiestra „Młodzi – Polscy” pod batutą Huberta Kowalskiego.

Komu historia przyznała rację

Miejsce konferencji prasowej, która 26 września zainaugurowała cykl wydarzeń związanych z pochówkiem, nie było przypadkowe – to właśnie Zamek Królewski w II Rzeczypospolitej stanowił oficjalną siedzibę prezydentów – Stanisława Wojciechowskiego (1922–1926) i Ignacego Mościckiego (1926–1939). Po agresji Niemiec i Związku Sowieckiego na Polskę w 1939 r. ich misję kontynuowali, najpierw we Francji, a następnie Wielkiej Brytanii, kolejno: Władysław Raczkiewicz, August Zaleski, Stanisław Ostrowski, Edward Raczyński, Kazimierz Sabbat i Ryszard Kaczorowski. Ten ostatni w grudniu 1990 r. właśnie na Zamku Królewskim przekazał insygnia władzy Lechowi Wałęsie, pierwszemu demokratycznie wybranemu prezydentowi III RP, symbolicznie zamykając trwający pół wieku okres pozostawania legalnych władz polskich na emigracji.

– Nasza wspólna inicjatywa pokazuje, komu historia przyznała rację. To rządy na uchodźstwie były jedynymi posiadającymi mandat społeczny i legitymację konstytucyjną, aby reprezentować ciągłość władzy, zarówno podczas lat okupacji, jak i przez dekady istnienia niesuwerennego ustroju narzuconego przez wojska sowieckie – tłumaczył Jan Dziedziczak, pełnomocnik rządu ds. Polonii i Polaków za granicą w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Szczątki trzech pierwszych prezydentów – Raczkiewicza, Zaleskiego i Ostrowskiego – które obecnie spoczywają na cmentarzu Lotników Polskich w Newark w Wielkiej Brytanii, zostaną sprowadzone do Polski 12 listopada wojskowym transportem lotniczym w asyście honorowej Wojska Polskiego. Spoczną w Mauzoleum Prezydentów RP na Uchodźstwie, przygotowywanym w świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. W tymże mauzoleum zostanie też pochowany wraz z małżonką zmarły w katastrofie pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r. Ryszard Kaczorowski, który dziś spoczywa w Panteonie Wielkich Polaków, również zlokalizowanym w świątyni Opatrzności Bożej. W uroczystościach pogrzebowych wezmą udział najwyższe władze RP.

Inicjatywa jest realizowana przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów RP, polskim Instytutem Pamięci Narodowej, Centrum Opatrzności Bożej, Ministerstwem Obrony Narodowej RP, Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP oraz Biurem Programu „Niepodległa”.

| Fot. mat. prass.

Kampania edukacyjna

Przy mauzoleum będzie się mieścić Izba Pamięci. W niej będzie można się zapoznać ze stałą wystawą prezentującą sylwetki prezydentów na uchodźstwie, pamiątkami i dokumentami, a także tłem historycznym rządu RP na uchodźstwie. Za opracowanie wystawy odpowiada Instytut Pamięci Narodowej.

Ponadto zainicjowano kampanię edukacyjną pod hasłem „Misja: Wolna Polska”. – Polaków łączy duma z historii naszego kraju, tym bardziej historia prezydentów RP na uchodźstwie zasługuje dzisiaj na przypomnienie. Celem kampanii edukacyjnej jest podniesienie poziomu wiedzy Polaków na temat dziejów utrzymywania ciągłości polskiej państwowości i tożsamości narodowej – wyjaśnia Mikołaj Falkowski, prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

W ramach kampanii „Misja: Wolna Polska” powstała strona internetowa www.misjawolnapolska.pl, na której można się zapoznać z historią prezydentów RP na uchodźstwie, poznać fakty z ich życia i czasów urzędowania. Na stronie znajdują się materiały edukacyjne w formie tekstów, zdjęć i infografik. Elementami kampanii są ogólnopolski konkurs edukacyjny dla szkół, a także działania w prasie, internecie, mediach społecznościowych, radiu oraz pociągach PKP.

Inaugurujący koncert galowy

Wieczorem 26 września w Filharmonii Narodowej w Warszawie odbył się koncert galowy inaugurujący kampanię. Przed ponadtysięczną publicznością wystąpiła orkiestra „Młodzi – Polscy” pod batutą Huberta Kowalskiego. W 2021 r. dyrygent został wyróżniony nagrodą Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” za inspirowanie i wspieranie działań promujących polską kulturę.

Na estradzie błyszczała śpiewaczka operowa i musicalowa, sopranistka Anna Lasota, która jako solistka Teatru Muzycznego w Poznaniu wystąpiła w ubiegłym roku w Wilnie oraz Solecznikach. Przed publicznością wystąpił też m.in. wokalista, baryton Marcin Jajkiewicz, znany polskim widzom z udziału w wielu produkcjach telewizyjnych, z kolei wirtuozerią popisał się mistrz skrzypiec Stanisław Słowiński. Owacjami powitano także braci Dominika i Olivera Drabików – małych polskich artystów z Wielkiej Brytanii, śpiewających w chórze w Liverpoolu.

– To wielki hołd dla wspaniałych ludzi, którzy przez 50 lat utrzymywali ciągłość legalnej władzy Rzeczypospolitej. Sprawili, że między rokiem 1939, rokiem wybuchu II wojny światowej, napadu hitlerowskich Niemiec i Związku Sowieckiego na Polskę, a rokiem 1990, kiedy to odbyły się pierwsze demokratyczne wybory prezydenta Rzeczypospolitej, głowy naszego państwa, dało się zachować ciągłość i legalność władz polskich. Udało się zachować i bezpiecznie przekazać insygnia ciągłości Rzeczypospolitej. Polska jest wdzięczna naszym wspaniałym rodakom. I nasi rodacy wracają do ojczyzny – zapowiedział przed koncertem minister Jan Dziedziczak.

Orkiestra „Młodzi – Polscy” składa się z młodych polskich muzyków z Białorusi, Ukrainy, Litwy i Łotwy. Wykonuje dzieła polskich kompozytorów, którzy urodzili się na Kresach Wschodnich lub tworzyli w okresie walki o niepodległość i kształtowania na nowo niezależnego państwa polskiego, jakim była odradzająca się na mapie Europy i świata II Rzeczpospolita.

W Filharmonii Narodowej muzycy, w towarzystwie licznych solistów i chóru, wykonali kompozycje m.in. Ignacego Jana Paderewskiego, Fryderyka Chopina, Wojciecha Kilara, zabrzmiały też utwory Czesława Niemena, Marka Grechuty, Zbigniewa Wodeckiego. Ponadto własne utwory i orkiestracje dzieł innych twórców przedstawił maestro Hubert Kowalski.

Koncert zakończyło wykonanie monumentalnej suity „Polonia” autorstwa brytyjskiego kompozytora Edwarda Elgara. O stworzenie dzieła poświęconego Polsce poprosił go osobiście w 1915 r. Emil Młynarski, współzałożyciel i pierwszy dyrektor muzyczny filharmonii w Warszawie.

Ogromna praca zespołowa

– Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że te projekty nie realizują się same – podkreśla w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” Mikołaj Falkowski, opowiadając o kulisach realizacji inicjatywy. – By tak szeroko zakrojone działania doszły do skutku, potrzebny jest zgrany zespół ludzi, którzy koordynują wiele procesów jednocześnie, związanych z organizacją zaplecza tak dużego wydarzenia, jakim stał się np. koncert orkiestry „Młodzi – Polscy” w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Kilkanaście osób musi to działanie przygotowywać przez wiele miesięcy i intensywnie współpracować z dyrygentem, z zespołem muzycznym, z zapleczem technicznym, z dziennikarzami i z organizatorami po drugiej stronie – czyli Filharmonią Narodową. Równolegle do tych trudnych zadań, które stanęły przed naszym fundacyjnym zespołem, musimy zadbać o odpowiednie przygotowanie kampanii informacyjnej, działań edukacyjnych i oświatowych, w ramach kampanii medialnej, którą właśnie rozpoczynamy – wylicza.

– Oczywiście mamy wsparcie dużych instytucji, takich jak Kancelaria Prezesa Rady Ministrów RP, Kancelaria Prezydenta RP czy Centrum Opatrzności Bożej. Niemniej to na naszych barkach spoczywa największy ciężar logistyczny, operacyjny i strategiczny w przygotowywaniu tego skomplikowanego projektu, jakim jest odpowiednie uhonorowanie, godne oddanie czci, należnego szacunku dla prezydentów RP na uchodźstwie i ogromnego dziedzictwa, które po sobie pozostawili. Ważne jest też przygotowanie odpowiedniej oprawy PR-owej, w tym artystycznej i muzycznej, przy takiej okazji, kiedy jednocześnie z konferencją prasową i inauguracją kampanii medialnej organizowany jest galowy koncert orkiestry „Młodzi – Polscy” pod batutą Huberta Kowalskiego, z udziałem solistów i chóru. To ponad 120 osób na scenie, które jednocześnie wykonują kilkanaście fantastyczny kompozycji muzycznych – podsumowuje prezes Falkowski.

Czytaj więcej: Prezydenci RP Raczkiewicz, Zaleski i Ostrowski spoczną w ojczyźnie. Koncert galowy orkiestry „MŁODZI – POLSCY” wita mężów stanu [GALERIA]

Olga Alehno

Fot. Piotr Babisz, FPPNW

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 39 (114) 01-07/10/2022