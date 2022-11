To wielowiekowa wileńska tradycja, potocznie zwana opiekami. Tym największym w roku uroczystościom towarzyszy tym razem hasło: „Witaj, Królowo” (Salve Regina).

W tym szczególnym czasie u stóp Matki Boskiej Ostrobramskiej wierni wypraszają o potrzebne łaski.

— Odpust to jest taki czas, w którym każdy wierzący może uzyskać szczególne dary od Kościoła. Jeśli człowiek jest w stanie łaski uświęcającej, pomodli się w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego, przyjmie komunię, to w czasie odpustu może uzyskać odpust dla siebie lub dla kogoś zmarłego. Odpust to jest darowanie kar za nieodpokutowane grzechy powszednie. Taki odpust można ofiarować za kogoś, kto jest w czyśćcu albo za siebie — tłumaczy ks. prałat Wojciech Górlicki, proboszcz parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Wilnie.

Jak podkreśla rozmówca „Kuriera Wileńskiego”, po to właśnie były wyznaczane przez władze kościelne odpusty dla poszczególnych parafii. W przypadku Ostrej Bramy odpusty trwają właściwie osiem dni i codziennie odpust można uzyskać, jeśli się spełnia te warunki.

Ks. Wojciech Górlicki

| Fot. Marian Paluszkiewicz

— Dla wilnian i dla wszystkich, którzy są związani z Ostrą Bramą, na pewno jest to taki czas szczególny, ponieważ święto Matki Bożej Ostrobramskiej i Jej opieka jest czymś szczególnie ważnym dla mieszkańców Wilna i wszystkich, którzy noszą w sobie nabożeństwo do Matki Miłosierdzia — wskazuje ks. Wojciech Górlicki.

W tym roku największym wileńskim uroczystościom religijnym towarzyszy hasło „Salve Regina”, czyli „Witaj, Królowo”.

— „Witaj, Królowo” to jest przypomnienie, że Maryja jest naszą Matką, ale też Królową. Powinniśmy uczynić ze swoich serc, swoich domów, swoich rodzin tron dla Matki Bożej. Wiadomo, że przyjąć Maryję jako Królową to nie jest tylko jakiś akt religijny, ale to jest ustawienie swego życia w takim kierunku, w jakim wyznacza nam Matka Boża. W ostatnich słowach, jakie czytamy w Ewangelii, Maryja wypowiada: „Uczyńcie wszystko, co mój syn wam powie”. Maryja, królowa, wyznacza nam drogę za swoim synem, drogę wierności Chrystusowej. Myślę, że to jest wezwanie i zadanie, które szczególnie w dzisiejszych czasach jest nam bardzo, bardzo potrzebne — zwraca uwagę ks. Górlicki.

CODZIENNY PROGRAM OPIEK

Godz. 06:30 — Msza św. w kościele (w jęz. polskim)

Godz. 07:30 — Różaniec w kaplicy Ostrobramskiej (w jęz. litewskim)

Godz. 08:00 — Msza św. w kaplicy Ostrobramskiej (w jęz. litewskim)

Godz. 08:00 — Godzinki ku czci NMP w kościele (w jęz. polskim)

Godz. 09:00 — Msza św. w kościele (w jęz. polskim)

Godz. 10:30 — Nowenna i modlitwa za kapłanów w kościele (w jęz. litewskim)

Godz. 11:00 — Msza św. w kościele (w jęz. litewskim)

Godz. 13:00 — Msza św. w kościele (w jęz. polskim)

Godz. 15:00 — Msza św. w kościele

Godz. 16:00 — Różaniec w kaplicy Ostrobramskiej (w jęz. polskim)

Godz. 17:00 — Msza św. w kościele (w jęz. polskim)

Godz. 17:00 — Msza św. w kaplicy Ostrobramskiej (w językach obcych)

Godz. 18:00 — Akatyst ku czci NMP w kaplicy Ostrobramskiej (w jęz. litewskim)

Godz. 19:00 — Msza św. w kościele (w jęz. litewskim)

UWAGA!

Msze św. w kaplicy Ostrobramskiej w niedziele o godz. 11:00 i 13:00 będą się odbywały przy otwartym oknie.

Transmisja Mszy św. o godz. 13:00 na antenie Radia Znad Wilii (103,8 FM).