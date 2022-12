W grudniu na kierowców czekają wzmożone kontrole policji

Na stronie policija.lt podano, kiedy i jakiego rodzaju kontroli kierowcy mogą się spodziewać w grudniu. Jak napisano w komunikacie, funkcjonariusze policji w celu zadbania o bezpieczeństwo ruchu drogowego organizują na terenie całego kraju następujące działania prewencyjne:

— Kontrole pojazdów, w tym rowerów (hulajnóg elektrycznych), sprawdzanie trzeźwości kierowców (dotyczy to alkoholu jak i innych środków odurzających i substancji psychoaktywnych) przeprowadzane będą do 11 grudnia, a także w dniach 24–27 grudnia i 30–31 grudnia. Jedno z takich działań (Operacja Alkohol i Narkotyki), zainicjowane przez Europejską Sieć Policji Drogowej ROADPOL, będzie realizowane w wielu krajach Europy (do 11 grudnia).

— Kontrola kierowców niezatrzymujących się przed przejściem dla pieszych, gdy wymagają tego przepisy ruchu drogowego, będzie miała miejsce od 13 do16 grudnia.

— Kontroli u kierowców czynności niezwiązanych z prowadzeniem pojazdu (korzystanie z urządzeń komunikacji mobilnej — telefonów komórkowych itp. urządzeń) można się spodziewać w dniach 19–21 grudnia.

„Lotne brygady”

Należy zauważyć, że komisariaty komend rejonowych policji mogą zorganizować inne dodatkowe działania zapobiegawcze, jeśli wymagać tego będzie poziom bezpieczeństwa na nadzorowanym terenie.

Poza tym funkcjonariusze policji drogowej, tzw. lotne brygady, sprawują nieterytorialny nadzór nad ruchem drogowym na terenie całego kraju.

Kierujący mogą więc się spodziewać wzmożonych tzw. kontroli ukierunkowanych na zachowania przyczyniające się do tragicznych skutków wypadków drogowych, dotyczących nadmiernej prędkości, niekorzystania z pasów bezpieczeństwa, czy nieprawidłowego wyprzedzania.

Alkohol i telefon

W ubiegłym roku aż 25 (na 148) użytkowników dróg zginęło z winy nietrzeźwych kierowców. Badania opinii społecznej „Baltijos tyrimai” wykazały, że co dziesiąty kierowca prowadził samochód w stanie nietrzeźwości. Z danych ankietowych wynika też, że bezwzględna większość (88 proc.) wskazała, że nigdy nie prowadziła samochodu pod wpływem alkoholu.

Rozmowa przez telefon, przeglądanie portali społecznościowych czy wysyłanie SMS-ów podczas jazdy rozprasza uwagę kierowców, przez co reakcja na zmieniające się warunki na drodze jest opóźniona, co może prowadzić do poważnych konsekwencji w postaci wypadków drogowych.

Tylko 38 proc. respondentów nigdy nie podnosi słuchawki podczas jazdy samochodem. Najczęściej są to osoby powyżej 50 roku życia, seniorzy i kierowcy z ponad 20-letnim stażem jazdy. W badaniach uwzględniono, że ta grupa osób może nie mieć smartfonów i profili w mediach społecznościowych, rozumie ryzyko związane z korzystaniem z telefonu podczas jazdy, więc poświęca całą uwagę prowadzeniu pojazdu.

Trzech na dziesięciu (30 proc.) ankietowanych kierowców odpowiedziało, że podczas jazdy przynajmniej raz surfowało po Internecie lub pisało SMS-y.

Pandemia wyhamowała, ale…

W wypadkach samochodowych na europejskich drogach ginie coraz mniej osób — świadczą dane z raportu Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu dotyczącego lat 2020–2021.

Na to, jak bardzo pandemia wpłynęła na statystyki, najlepiej wskazują dane dotyczące kwietnia 2020 r., a więc miesiąca, gdy większa część Europy znalazła się w lockdownie z powodu pandemii COVID-19. Zgodnie z ówczesnym raportem, liczba wypadków śmiertelnych spadła wtedy aż o 36 proc. w porównaniu z tym samym okresem w latach poprzednich!

W 2022 r. sytuacja w pewnym sensie wróciła zatem „do normy”. Dobroczynny na drogach efekt pandemii COVID-19 powoli mija…

