Wilno szykuje się do obchodów wielkiego jubileuszu

„Dzisiejsze Wilno można nazwać miastem możliwości, które idzie w parze z innymi stolicami Europy i świata. To, że Wilno jest miastem prawdziwie europejskim, to także zasługa historii, którą należy upamiętnić z okazji tej ważnej rocznicy. Program obchodów jubileuszowych został tak utworzony, aby każdy mieszkaniec Litwy był dumny ze swojej stolicy oraz aby jak najwięcej ludzi za granicą usłyszało o Wilnie, jego możliwościach i chciało odwiedzić nasze miasto” — powiedział stołeczny mer Remigijus Šimašius.

Czytaj więcej: „Pola Nadziei” na 700-lecie Wilna

Jubileuszowe imprezy

Obchody jubileuszu 700-cia, który przypada na dzień 25 stycznia, rozpocznie tradycyjny festiwal instalacji świetlnych. Tego samego dnia odbędzie się szereg imprez kulturalnych poświęconych tej dacie. W domu–muzeum Antanasa Venclovy (ul. Pamėnkalnio 34) w ramach cyklu spotkań „Atminties alėja” odbędzie się dyskusja prof. Alfredasa Bumblauskasa i prof. Tomasa Venclovy. Jej celem jest utrwalenie i poszerzenie wiadomości dotyczących znajomości historii naszego miasta. Początek spotkania o godz. 18:00, wstęp wolny.

Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

Od 25 stycznia w Muzeum Narodowym — Pałacu Wielkich Książąt Litewskich czynna będzie wystawa przybliżająca historię „Wilna przed Wilnem”. W ekspozycji znajdą się m. in. znalezione u podnóża góry Zamkowej fragmenty drewnianej budowli, która została zbudowana już przed 750 laty. Muzeum zaprasza też na projekcję w formacie 3D, która odtworzy obraz góry Zamkowej z okresu panowania księcia Giedymina oraz na warsztaty edukacyjne dla najmłodszych mieszkańców miasta.

Arrasy Zygmunta Augusta

„To tylko niektóre oferty, na które zapraszamy w ramach jubileuszowych obchodów. Już w maju zaprosimy na unikatową wystawę z Zamku Królewskiego na Wawelu. Będzie to około 40 arrasów króla Zygmunta Augusta. Tak dużo arrasów nigdy nie wywożono i nie pokazywano poza Wawelem. W ekspozycji znajdą się także duże arrasy o wymiarach 5 na 10 metrów. To będzie największy nasz projekt międzynarodowy w tym roku. Jest to wielki dar i duży gest ze strony polskiej, że na nasz jubileusz przyjeżdża relikwia narodowa. Cieszymy się, że jest to relikwia narodowa Polski, ale i Litwy. Bo przecież Zygmunt August, kiedy zamawiał tę kolekcję arrasów, mieszkał w Wilnie. Więc w pewnym sensie one do Wilna wracają na jakiś czas. W czasie trwania wystawy w naszym mieście odbędzie się akurat szczyt NATO, ekspozycję więc obejrzą nasi goście z wielu krajów świata” — mówi dr Vydas Dolinskas dyrektor placówki.

Uroczyste podniesienie flag

W południe 25 stycznia na placu Ratuszowym odbędzie się też uroczyste podniesienie flag miejskich z wizerunkiem św. Krzysztofa, patrona Wilna. Litewski Narodowy Teatr Opery i Baletu zaprezentuje publiczności po raz pierwszy wykonaną w XVII w. w Wilnie operę Marca Scacchiego „Porwanie Heleny”(„It ratto di Elena”), muzeum Dom Historii (ul. T. Kościuszki 3) zaprasza do obejrzenia wystawy „Jestem wilnianinem”. Litewskie Muzeum Narodowe zaprasza na wystawę „Podróż do przeszłości: Wilno sprzed 200 laty”. Na jubileuszowe imprezy zapraszają stołeczne muzea, galerie sztuki i inne placówki kulturalne.

Prof. Alfredas Bumblauskas wystąpił w roli narratora w filmie o Wilnie

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Karty historii Wilna na wielkim ekranie

Obecnie w kinach można obejrzeć też film dokumentalny „700 lat Wilna. Podróż w czasie z prof. Alfredasem Bumblauskasem”.

— Ten film stał się dla mnie prawdziwą przygodą. Zmieścić w jednej godzinie 700 lat historii Wilna to wielkie wyzwanie — powiedział w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” prof. Bumblauskas, współautor scenariusza i odtwórca roli narratora.

Historyk towarzyszy widzowi przez siedem części filmu.

— Każdą część, czyli każde stulecie historii Wilna uzupełniają sceny historyczne odzwierciedlające najważniejsze wydarzenia stolicy Litwy. W filmie wystąpiły też dzieci, które w charakterystyczny sposób przybliżają widzom historię Wilna. Produkcja powinna więc zainteresować również młodego widza. Polecam ją także dorosłym, którym często wydaje się, że dobrze znają dzieje naszego miasta. Na pewno odkryją dla siebie wiele nowych, ciekawych faktów — zaznaczył historyk.

Czytaj więcej: Prof. Bumblauskas opowie o 700-letniej historii Wilna w nowym filmie

Jubileusz 700-cia Wilna przypada na dzień 25 stycznia

| Fot. Marian Paluszkiewicz