Gaz pieprzowy dla samoobrony dostępny dla osób od 14. roku życia?

Dzieci nie mają możliwości samodzielnie się obronić

— Dzieci będąc w miejscach publicznych nie mają żadnej możliwości samodzielnie się obronić przed napastnikiem. Każdego tygodnia słyszymy, że dziecko ucierpiało w jakiś sposób od przestępcy. Czasy są bardzo niebezpieczne. Jeżeli dziecko wraca ze szkoły czy z jakiegoś kółka i ktoś na nie napadnie, nie ma nic, by się obronić. Dlatego proponujemy, żeby osoby po ukończeniu 14 lat miały prawo do posiadania urządzeń gazowych kategorii D — mówi „Kurierowi Wileńskiemu” poseł Vytautas Bakas, pomysłodawca poprawek.

Obecnie broń kategorii D tylko od 18 lat

Obecnie broń kategorii D, do której zalicza się również urządzenia gazowe, mogą posiadać osoby pełnoletnie, wystarczy, że przy zakupie przedstawią swój dowód tożsamości.

Kupić gaz nadal będą mogli tylko rodzice

— Jeżeli te poprawki zostaną wprowadzone, wcale to nie oznacza, że dziecko mając 14 lat może samodzielnie kupić gaz pieprzowy. Według naszych poprawek tylko osoby dorosłe będą mogły kupić urządzenia gazowe kategorii D, by następnie przekazać je dzieciom — podkreśla poseł.

Jak zaznaczył Bakas, choć gaz pieprzowy mogą posiadać tylko osoby dorosłe, rodzice już teraz kupują takie urządzenia, aby dzieci mogły się obronić. Mimo że takie działania podlegają odpowiedzialności administracyjnej, a w niektórych przypadkach karnej.

Ważna edukacja na ten temat

— Oczywiście bardzo ważne jest, aby dziecko wiedziało, do czego ten gaz służy i jak i kiedy z niego korzystać. Ale myślę, że nie byłby to większy problem. Można by było zaangażować policję, rodziców, Związek Strzelców Litewskich, którzy przeprowadziliby z dziećmi rozmowę na ten temat. Można byłoby też do tego celu wykorzystać lekcje edukacji obywatelskiej — mówi Vytautas Bakas.

Gaz pieprzowy najpopularniejszym środkiem samoobrony

Według rozmówcy gaz pieprzowy to jeden z najprostszych i najpopularniejszych środków samoobrony, za pomocą którego osoba zaatakowana na ulicy może obronić się przed przestępcą. Gaz pieprzowy nie wyrządzi większych szkód napastnikowi, celem jest jego odstraszenie.

Rodzice popierają poprawki

Mama 14-letniej Mileny w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” powiedziała, że gaz pieprzowy może pomóc w samoobronie dzieci.

— Popieram takie poprawki. Czasy są bardzo niebezpieczne. Zwłaszcza, gdy ostatnio było tyle wypadków, kiedy na dzieci napadano na ulicy w biały dzień. Moim zdaniem te poprawki są dobre, lecz rodzice muszą do tego podejść bardzo odpowiedzialnie, żeby nie było potem tragedii — mówi mama 14-letniej Mileny.

Jak działa gaz pieprzowy?

Efekty działania gazu pieprzowego widoczne są niemal natychmiast. Wywołuje on podrażnienie skóry, łzawienie oczu, trudności z oddychaniem, kaszel, mdłości, pieczenie, a nawet chwilowe oślepienie. Skutki obrony gazem pieprzowym mogą utrzymywać się od kilkunastu do kilkudziesięciu minut. Objawy powodują całkowitą dezorientację u napastnika, który nie może otworzyć oczu, więc nie jest w stanie kontynuować dalszego ataku. Warto także zaznaczyć, że ludzie zawsze reagują tak samo na działanie gazu, bez względu na to, jaki jest ich próg bólu. Gaz pieprzowy zadziała także skutecznie w przypadku osób będących pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.