Tragedia w pobliżu Mejszagoły — zginęło pięć osób

W poniedziałek o godz. 7:16 na numer telefonu 112 do służb ratunkowych wpłynęło zgłoszenie o wypadku samochodowym przy ul. Jauniūnų w Mejszagole.

— Ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym marki Audi. Według wstępnych danych samochód osobowy wyjechał na przeciwległy pas, w wyniku czego doszło do czołowego zderzenia. Na skutek tragicznego wypadku zginęło 5 osób, w tym 3 osoby nieletnie. Ofiary wypadku to: mężczyzna, kierowca audi urodzony w 1998 r., kobieta urodzona w 1980 r., 17-letni chłopak, 6-letnia dziewczynka, 8-letni chłopczyk. Dziewczynka, którą z miejsca wypadku w ciężkim stanie przewieziono do szpitala, zmarła na oddziale intensywnej terapii z powodu doznanych obrażeń — informuje „Kurier Wileński” Julia Samorokowskaja, rzeczniczka prasowa Głównego Komisariatu Policji Okręgu Wileńskiego.

Funkcjonariuszka zaznacza, że zderzenie było tak mocne, że przewrócił się samochód ciężarowy a samochód osobowy był dosłownie zmiażdżony. Pasażerów audi pomogli wydostać funkcjonariusze straży pożarnej.

— Kierowca ciężarówki, urodzony w 1988 r. obywatel Litwy, był trzeźwy. Na skutek doznanych obrażeń został przewieziony do szpitala. Doznał obrażeń nogi, ale po okazaniu pomocy medycznej został wypuszczony do domu. Z jego słów wynika, że audi nieoczekiwanie wyjechało na przeciwległy pas — mówi Julia Samorokowskaja.

Policja na razie nie podaje szczegółów, ustala, czy ofiary wypadku były członkami jednej rodziny.

— Wiadomo, że byli to mieszkańcy okręgu wileńskiego. Być może należeli do jednej rodziny, ale nazwiska mają różne — wyjaśnia funkcjonariuszka.

Do wypadku doszło na równym odcinku drogi prowadzącej do Szyrwint, gdzie widoczność nie jest ograniczona zakrętami czy drzewami. Jezdnia tu oznaczona jest linią przerywaną, co oznacza, że wyprzedzanie na tym odcinku nie jest zakazane.

