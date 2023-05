Pocopotek „Kuriera Wileńskiego” — o Dniu Dziecka

Szkoły otworzyły przed nami swoje podwoje, a my — chłopaki i dziewoje — nie spowalniamy naszej ciekawości świata! Pucułka dalej dzieli się swoimi spostrzeżeniami z dziećmi Wileńszczyzny (i nie tylko)! Zapraszamy do kolejnych edycji Pocopotka!

Pocopotkowa koleżanka ten numer Pocopotka poświęca Dniu Dziecka — Waszego święta.

„Międzynarodowy Dzień Dziecka to święto wszystkich dzieci na całym świecie. Na Litwie, jak i w Polsce oraz innych krajach bałtyckich obchodzone jest 1 czerwca od roku 1952. Jego inicjatorem była organizacja zwana The International Union for Protection of Childhood, której celem było zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom z całego świata”.

Pucułka podpowiada, jak mogą rodzice w tym dniu uszczęśliwić swoje pociechy:

Śniadanie do łóżka;

Wycieczka rowerowa;

Piknik;

Puszczanie latawców;

Wyprawa na basen;

Dom w namiocie;

Podchody;

Wyprawa po skarb;

Wycieczka w nieznane;

Wielki bal;

Teatrzyk domowy;

Ognisko.

Pocopotek do pobrania w załączniku: