Jak informuje nasz korespondent na szczycie NATO w Wilnie, państwa G7 we środę 12 lipca przyjęły deklarację, w której podejmują się długofalowego wspierania Ukrainy. Korespondent „Kuriera” dodaje, że do deklaracji zapraszane są także inne kraje, nie tylko te z grupy G7. Ma to międzynarodowy cel. Prezydent Ukrainy skomentował deklarację, że „delegacja ukraińska przywozi do domu zwycięstwo w dziedzinie bezpieczeństwa, dla naszego kraju, ludzi, dla naszych dzieci”.