Ataki cybernetyczne: uważać musi każdy

Józef Tischner urodził się 12 marca 1931 r. w Starym Sączu co prawda, ale to Łopuszną zawsze uważał za swój dom. To tu jego ojciec dostał posadę kierownika szkoły, to w tych górskich klimatach rozkochał się na całe życie.„Mój krajobraz fundamentalny bierze się z gór i trochę z szumu...