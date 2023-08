Zmiany w systemie rejestracji do placówek edukacyjnych

Specjalna platforma

Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu poinformowało, że działalność nowo powołanej placówki będzie polegała na scentralizowanym administrowaniu systemu rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych (zerówek), szkół oraz placówek edukacji nieformalnej.

Po uruchomieniu nowego systemu wnioski o przyjęcie dziecka do szkoły czy przedszkola można będzie złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem specjalnej platformy internetowej. Nowy system obejmie też scentralizowanym administrowaniem wnioski składane do uczelni wyższych oraz szkół zawodowych.

Szacuje się, że koszty działalności spółki „Mokausi Lietuvoje” w 2024 r. wyniosą 1,39 mln euro, w 2025 — 2,5 mln euro, w 2026 — 3 mln euro, w 2027 — 3,2 mln euro.

Czytaj więcej: Ruszają zapisy do wileńskich szkół. „Warto wybierać polskie”

Wnioski w formie papierowej

Obecnie blisko połowa krajowych samorządów nadal nie posiada własnego systemu elektronicznego, rejestrując wnioski w formie papierowej, co komplikuje kontrolę sieci przedszkoli, stwarza kolejki oraz warunki do korupcji. Z raportu Specjalnej Służby Śledczej wynika, że samodzielne tworzenie grup przedszkolnych często staje się narzędziem manipulacji, w związku z czym jest większe prawdopodobieństwo, że tam są dawane łapówki.

System częściowo działa w rejonie wileńskim

Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego w 2020 r. przyjęła uchwałę o ujednoliconej rejestracji do grup przedszkolnych i wczesnoszkolnych w placówkach oświatowych na terenie rejonu wileńskiego, podległych samorządowi i ministerstwu oświaty. Rodzice, których dzieci będą uczęszczały do grup przedszkolnych i wczesnoszkolnych w gimnazjach, szkołach lub przedszkolach, działających na terenie rejonu wileńskiego, mogą drogą elektroniczną złożyć wniosek o przyjęcie do placówki oświatowej. Na terenie rejonu wileńskiego działają placówki oświatowe o różnej podległości. Jedne są podległe Samorządowi Rejonu Wileńskiego, a inne są w gestii resortu oświaty.



„W związku z różnym podporządkowaniem placówek edukacyjnych i różnym systemem administrowania powstało wiele zamieszania przy określaniu rzeczywistego zapotrzebowania na miejsca edukacyjne w rejonie. Rodzice składali pisemne wnioski bezpośrednio do placówki oświatowej. W wielu przypadkach wnioski składano jednocześnie do kilku instytucji, co zniekształcało statystyki potrzebnych miejsc edukacyjnych. Nowy system pozwala na utworzenie ujednoliconej bazy danych Samorządu Rejonu Wileńskiego i Ministerstwa Oświaty, Nauki i Sportu, dotyczących dzieci uczęszczających i zamierzających uczęszczać do grup przedszkolnych i wczesnoszkolnych” — informuje Samorząd Rejonu Wileńskiego.

Zarejestrować dziecko do placówki oświatowej rejonu wileńskiego można na stronie internetowej vrsa.lt, klikając link Priėmimas į darželius (Przyjmowanie do przedszkoli).

Czytaj więcej: Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła kandydatury Danuty Narbut i Edyty Tamošiūnaitė na wicemerów