Mer Rejonu Wileńskiego Robert Duchniewicz zaznacza, że ​​kandydując na stanowisko mera, stawiał rozwój szkolnictwa w rejonie jako jedno z priorytetowych zadań, dlatego cieszy się, że wraz ze wsparciem rady możliwe jest pomyślna jego realizacja, a także kontynuacja rozpoczętych wcześniej prac.

„Te decyzje stworzą jeszcze lepsze warunki do świadczenia usług oświatowych w naszym rejonie. Dzieciom zostanie zapewniony większy dostęp do edukacji przedszkolnej, w tym przypadku w litewskim języku nauczania oraz również zostanie spełniona potrzeba kierowania przez lokalną społeczność dzieci do placówek oświatowych bliżej ich miejsca zamieszkania, w naszym rejonie, a nie w Wilnie,” – mówi mer Robert Duchniewicz.

Nowa grupa w Filii Edukacji Podstawowej w Ciechanowiszkach będzie odpowiadać na potrzeby lokalnej społeczności – zostanie utworzona grupa edukacji przedszkolnej z litewskim językiem nauczania. Do tej grupy będą uczęszczać dzieci w wieku od 2 do 5 lat.

Zakończenie obecnie trwającej budowy żłobka-przedszkola w Wielkiej Rzeszy o wartości ponad 3 mln euro, planowane jest na 2024 rok. Z uwagi na to Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego wyraziła zgodę na założenie danego przedszkola jak instytucji budżetowej i zarejestrowanie go w Rejestrze Osób Prawnych.

W nowym, nowoczesnym żłobku-przedszkolu, położonym przy ul. Veneros 12 w miejscowości Wielka Rzesza, planowane jest utworzenie 8 grup wychowania przedszkolnego (w litewskim i polskim języku edukacyjnym). Do przyszłej placówki oświatowej będzie mogło uczęszczać 125 dzieci.

