Rzeczniczka Dowództwa Operacyjnego Południe Armii Ukrainy Natalia Humeniuk poinformowała, że strona rosyjska zaatakował przy pomocy dronów Shahed i rakiet Kalibr obwód odeski. 19 dronów i 11 rakiet udało się zestrzelić, tym niemniej część pocisków trafiła w infrastrukturę ukraińską. „Niestety, wróg podstępnie zaatakował infrastrukturę portową. Znacznych uszkodzeń zaznał dworzec morski w Odessie, doszło do pożaru w budynku hotelu, który od kilku lat jest zamknięty” — oświadczyła Humeniuk.

Po szczycie ONZ

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w ubiegłym tygodniu był obecny na 78. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Po powrocie do kraju, w niedzielnym wystąpieniu, podkreślił, że miniony tydzień był bardzo produktywny dla jego kraju. Głowa państwa ukraińskiego oświadczyła, że udało się wynegocjować nowe pakiety obronne. „Od Stanów Zjednoczonych, to artyleria, potrzebna amunicja, rakiety do Himarsów, rakiety dla obrony powietrznej, dodatkowe systemy obrony powietrznej, wozy taktyczne i jeszcze inne rodzaje uzbrojenia, które same dadzą znać o sobie na polu walki” — powiedział Zełenski. Dodał, że z Kanadą udało się ustalić stałe wsparcie obronne, które będzie opiewało na pół mld dolarów. Między innymi strona kanadyjska dostarczy samochody do ewakuacji medycznej.

Szef litewskiej dyplomacji Gabrielus Landsbergis podczas ubiegłotygodniowej wizyty w Nowym Jorku spotkał się z sekretarzem generalnym Rady Europy Mariją Pejčinović Burić. Minister podziękował sekretarzowi generalnemu, że Rada Europy aktywnie działa w dziedzinie sporządzania listy rosyjskich przestępstw w Ukrainie oraz w sprawie powrotu do ojczyzny wywiezionych ukraińskich dzieci do Rosji. „Organizacje międzynarodowe mają wyjątkową misję, w obliczu rozrastania się reżimów autorytarnych, ich bezkarność powinna być zatrzymana” — czytamy w specjalnym oświadczeniu litewskiego MSZ.

Plan Komisji Europejskiej

Wiceprzewodniczący KE Valdis Dombrovskis skrytykował stanowisko Chin względem Ukrainy. Zdaniem eurokomisarza brak stanowczego potępienia rosyjskiej agresji negatywnie wpłynie na wizerunek Chin. Poza tym KE zaproponowała nowy plan pomocy finansowej Ukrainie na lata 2024–2027, który ma pomóc w odbudowie kraju oraz realizacji wdrożenia niezbędnych reform potrzebnych dla członkostwa Ukrainy w UE.

„Nowy instrument będzie służył — wraz z pożyczkami MFW i wsparciem USA — głównie pokryciu bieżących potrzeb gospodarczych Ukrainy, np. w zakresie ochrony zdrowia czy energetyki. Jego fundusze będą niewystarczające, by współfinansować koszty realizacji reform strukturalnych. KE zaproponowała też niewielkie środki na rozwój ukraińskiej administracji, samorządów i organizacji pozarządowych — ważne, by lukę uzupełnili inni dawcy pomocy. W tej sytuacji KE będzie musiała odpowiednio dostosować warunki do możliwości wdrażania reform gospodarczych przez ukraińskie władze” — napisała w najnowszej analizie Elżbieta Kaca z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Ukraiński sztab generalny poinformował, że od początku pełnowymiarowej inwazji Rosja straciła 276 270 żołnierzy. Poza tym, zdaniem strony ukraińskiej, wojsko rosyjskie straciło 4 667 czołgów, 8 927 samochodów opancerzonych, 6 260 systemów artyleryjskich, 533 systemów obrony przeciwlotniczej, 315 samolotów, 316 helikopterów i 20 okrętów wojskowych.

