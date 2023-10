— Niestety, teraz brakuje u ludzi szacunku dla drzew. Dosyć często słyszymy, jak wycinane są stuletnie drzewa tylko dlatego, że w tym miejscu ktoś chce coś wybudować. Dla niektórych biznes, pieniądze, są ważniejsze niż drzewo, ale są też tacy, którzy z tego powodu płaczą. Dzisiaj na przykład ktoś w parku robi ścieżkę rowerową, na drodze stoi drzewo, to zamiast tego, żeby jakoś to drzewo ominąć, ścieżkę zrobić trochę w bok, nikt nie zastanawia się i po prostu wycina. Światowy Dzień Drzewa to przede wszystkim dzień, kiedy należy głośno mówić o tym, jak ważną rolę pełnią w naszym życiu drzewa — zaznaczył Selemonas Paltanavičius.

Drzewa sadzono na pamiątkę ważnych wydarzeń

Drzewa sadzono na pamiątkę ważnych wydarzeń zarówno rodzinnych jak i państwowych.

— Pamiętajmy, że większość pojedynczo rosnących drzew ma bardzo ciekawe historie. To dla nas być może zwykłe drzewo, a dla niektórych jest symbolem jakiegoś wydarzenia. Do dziś dnia niektórzy sadzą drzewa na pamiątkę jakichś ważnych wydarzeń rodzinnych — zaznaczył przyrodnik.

Jak ważne jest drzewo w naszym życiu, należy mówić dziecku od najmłodszych lat. W przedszkolach, młodszych klasach powinny być lekcje, na których należy o tym mówić.

— Dorosłych dzisiaj jest trudno czegoś nauczyć, ale dzieci można. Niech rodzic czy nauczycielka z grupką dzieci wybiorą jakieś drzewo i obejmą go. Następnie niech im powiedzą: to drzewo jest naszym symbolem, tutaj przyjdziemy za rok, czy kilkanaście lat, obejmiemy go i zobaczymy jak urosło — radzi, jak nauczyć dzieci miłości do drzewa, główny przyrodnik Litwy.

Zalety i wpływ na środowisko drzew

Drzewa filtrują dwutlenek węgla poprzez proces fotosyntezy. Absorbują również tlenki azotu, ozon, amoniak, dwutlenek siarki. Następnie wytwarzają tlen. Drzewa regulują temperaturę. Latem dają cień, a co za tym idzie niezbędny podczas upałów chłód. Zimą natomiast chronią przed wiatrem, zapobiegają wychładzaniu budynków. Drzewa są ochroną dzikiej przyrody. Drzewo żywi i chroni wiele gatunków zwierząt i ptaków. Drzewa redukują poziom hałasu. Odpowiednio dobrane i posadzone mogą ograniczyć poziom hałasu o 50 proc. Poza tym zieleń redukuje poziom stresu.

— Drzewa dają nam bardzo dużo. Co dotyczy zalet zdrowotnych, to one są, ale nie każdy to odczuwa. Żeby odczuć należy głęboko wierzyć, że na przykład człowiek obejmujący drzewo uspokaja się. Nie wystarczy, że ktoś mówi i ty przyjdziesz, obejmiesz drzewo i będziesz spokojny. Trzeba wierzyć i czuć — podkreślił Selemonas Paltanavičius.

Najważniejszym i najbardziej szanowanym drzewem na Litwie zawsze był dąb. Istnieją dwa rodzaje dębów, które naturalnie występują w naszym kraju: dąb pospolity i dąb europejski. Obecny obszar lasów dębowych na Litwie wynosi 2,3 proc. całkowitej powierzchni lasów.

Pomysłodawcą obchodów Światowego Dnia Drzewa był amerykański znawca i miłośnik przyrody Julius Sterling Morton, sekretarz rolnictwa Stanów Zjednoczonych, gubernator stanu Nebraska, znawca i miłośnik przyrody, który 10 kwietnia 1872 r. zwrócił się z apelem do rodaków, by każdy, kto może, posadził tego dnia drzewo.

