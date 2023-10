Fałszywe banknoty w bankomatach: można włożyć, ale nie pobrać

Eksperci Banku Litwy zapewniają, że na Litwie nie odnotowano ani jednego przypadku otrzymania przez klienta fałszywego banknotu z bankomatu. Nie ma możliwości, nawet teoretycznej, by podejrzane banknoty z bankomatów dostały się w ręce klienta.

Czytaj więcej: Wilno przygotowuje się do płatności kartami bankowymi za bilety komunikacji miejskiej

Fałszywe banknoty idą do specjalnej „kieszeni”

„Fałszywe banknoty mogą i trafiają do bankomatów. Są one wkładane na konta w bankomatach przez osoby postronne, zazwyczaj nawet niewiedzące o tym, że banknoty są fałszywe. Wszystkie bankomaty na Litwie i w strefie euro przechwytują podejrzane banknoty, przekierowując je do osobnej »kieszeni«. Jeśli klient włoży podejrzany banknot, bankomat wyda ulotkę informacyjną dla klienta, że pieniądze, które włożył, są podejrzane o fałszerstwo i zostaną przekazane do Banku Litwy w celu przeprowadzenia ekspertyzy. Po załadowaniu kieszeni bankomatu z podejrzanymi banknotami jest ona opróżniana, a podejrzane pieniądze są przekazywane do Banku Litwy” — napisano w oświadczeniu Banku Litwy nadesłanym dla „Kuriera Wileńskiego”.

Ogólna liczba fałszywych banknotów na Litwie spadła w tym roku, ale odsetek fałszywych banknotów znalezionych w bankomatach wzrósł. Wynika to z kilku powodów: mieszkańcy Litwy coraz częściej używają kart do dokonywania płatności, często wpłacając gotówkę na swoje konta połączone z kartą, a sieć bankomatów akceptujących gotówkę została rozszerzona.

Zasada „poczuj — spójrz —sprawdź”

„Należy pamiętać, że banknoty, które wpłaci mieszkaniec do bankomatu, nie zostaną zaliczone na jego koncie i nie otrzyma on zwrotu pieniędzy, jeśli banknoty zostaną później uznane za fałszywe. W tym celu przypominamy mieszkańcom, aby dokładnie sprawdzali otrzymywane pieniądze i pamiętali o zasadzie: »poczuj — spójrz — sprawdź«” – napisano w nadesłanym komunikacie.

Ieva Dauguvietytė-Daskevičienė, rzeczniczka prasowa banku SEB, w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” zaznaczyła, że bankomaty SEB Banku są wyposażone w najnowsze zabezpieczenia i stale ulepszane narzędzia do rozpoznawania banknotów. Firma inkasująca sprawdza wszystkie banknoty przed załadowaniem ich do bankomatów. Fałszywe banknoty wkładane przez klientów są przechwytywane w bankomatach SEB i nie są już wydawane innym klientom.

— Zgodnie z wymogami Banku Litwy bankomaty akceptują fałszywe banknoty w celu ich przechwycenia i uniemożliwienia ich obiegu na rynku. Są umieszczane w osobnej kasecie w bankomacie i technicznie nie mogą być wydawane klientom. Podobnie fałszywe pieniądze nie są przelewane na konto klienta, gdy są wpłacane do bankomatu akceptującego gotówkę. Firma inkasująca informuje bank o możliwych fałszywych banknotach, a wszystkie takie przypadki są badane przez Bank Litwy. W razie potrzeby bank przekazuje policji informacje o kliencie, który wprowadził fałszywy banknot — tłumaczy Ieva Dauguvietytė-Daskevičienė.

Czytaj więcej: Uważajmy na fałszywe wiadomości z „banku”

Strona internetowa Banku Litwy oferuje szkolenie e-learningowe dla wszystkich użytkowników gotówki, zarówno profesjonalistów, jak i zwykłych konsumentów. Szkolenie zawiera szczegółowe informacje na temat zabezpieczeń banknotów i monet euro oraz sposobów wykrywania fałszywych pieniędzy. Na koniec szkolenia można przystąpić do testu sprawdzającego wiedzę: www.lb.lt/lt/mokymas-apie-padirbtus-ir-netinkamus-apyvartai-grynuosius-pinigus