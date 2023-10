Konkurs dla miłośników poezji „Piękna i waleczna — Grażyna”

Golec uOrkiestra to zespół, który zdobył serca publiczności swoim charakterystycznym stylem, łączącym tradycję góralską z nowoczesnym brzmieniem. Ich muzyka to połączenie energii, talentu instrumentalistycznego oraz niepowtarzalnych głosów. Muzyczne święto Koncert Golec uOrkiestra w Wilnie to okazja do przeżycia prawdziwego muzycznego...