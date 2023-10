Kościół pełni ważną funkcję w zwalczaniu handlu ludźmi

W zwalczaniu handlu ludźmi ważną rolę pełni również międzynarodowa Grupa św. Marty, która wspiera Kościół i organy ścigania w przeciwdziałaniu handlu ludźmi na całym świecie.

Grupa św. Marty na Litwie

— Papież Franciszek podkreślił, że handel ludźmi to wielka zbrodnia przeciwko ludzkości. Wezwał też Kościół do zdecydowanej walki z wszelkimi formami handlu ludźmi i niewolnictwem. Grupa św. Marty powstała w 2014 r. jako owoc współpracy przedstawicieli Kościoła i policji metropolitalnej w Londynie. Zrzesza przedstawicieli episkopatów, policji i zakonów wspierających ofiary handlu ludźmi na całym świecie. W Domu św. Marty, który jest rezydencją papieża, biskupi, eksperci organizacji pozarządowych i przedstawiciele międzynarodowych organów bezpieczeństwa i policji z ponad 30 krajów spotykają się regularnie i rozmawiają na temat walki z handlem ludźmi — opowiada w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Vaida Matusevičiūtė, koordynatorka Inicjatywy św. Marty w Caritas.

Na Litwie memorandum „Koalicja przeciwko handlowi ludźmi i współczesnemu niewolnictwu” zostało podpisane 16 czerwca 2015 r. Dokument podpisali arcybiskup Gintaras Grušas, przewodniczący Konferencji Episkopatu Litwy oraz Linas Pernavas, komisarz generalny litewskiej policji. W listopadzie 2017 r. na Litwie odbyło się uroczyste rozpoczęcie działalności Grupy św. Marty.

Najważniejsze cele grupy

— Najważniejszymi celami grupy jest rozwijanie bliskich więzi między organami ścigania, Kościołem i społecznościami. Inspirowanie polityków i ustawodawców do stawiania ofiar na pierwszym miejscu podczas opracowywania przepisów dotyczących zwalczania handlu ludźmi. Zapewnienie ofiarom przestępstw dostępu do pomocy prawnej i duszpasterskiej. Dzielenie się doświadczeniami, najlepszymi praktykami i kompetencjami w zakresie zapobiegania handlowi ludźmi, opieki duszpasterskiej nad ofiarami, poprawy ich integracji ze społeczeństwem oraz ścigania przestępców. Podnoszenie świadomości na temat charakteru i zakresu współczesnego niewolnictwa — wymienia cele grupy Vida Matusevičiūtė.

Rozmówczyni dodaje, form niewolnictwa i handlu ludźmi jest wiele. Na przykład: prostytucja lub inne wykorzystywanie seksualne, praca lub usługi przymusowe, niewolnictwo lub działania podobne do niewolnictwa, żebractwo, pornografia dziecięca, fikcyjne małżeństwa z nadużyciem, wykorzystywanie dzieci i dorosłych do kradzieży, usuwanie organów.

Oficjalne statystyki: 150 ofiar w ciągu 5 lat

W ciągu pięciu lat około 150 osób zostało uznanych za ofiary handlu ludźmi na Litwie, ale rzeczywista liczba może być znacznie wyższa, mówiła minister spraw wewnętrznych Agnė Bilotaitė na konferencji zorganizowanej przez ministerstwo spraw wewnętrznych na temat „Pułapka współczesnego niewolnictwa: prawdziwe świadectwa i doświadczenie instytucjonalne w zmianie sytuacji”.

„Jeśli chodzi o liczbę osób, które zostały uznane za ofiary, jest ich 148. Jeśli spojrzymy na Unię Europejską, to około 7 tys. osób rocznie jest uznawanych za ofiary” — mówiła minister.

Według minister, handel ludźmi jest dochodowym zajęciem przestępczym, co może sprawiać, że zaangażowanie się w ten proceder może wydawać się „całkiem atrakcyjne”. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdy Internet jest wykorzystywany jako narzędzie. Prawie, dwie trzecie ofiar przestępstw to kobiety, a dominujący przedział wiekowy to 21–30 lat. Co piąta ofiara to osoba niepełnoletnia.