Jesień to czas intensywnej migracji dzikich zwierząt. Każdego roku na Litwie odnotowuje się około dwóch tysięcy wypadków z udziałem dzikiej zwierzyny, a na drogach giną nie tylko tysiące zwierząt, ale i ludzie.

Dlatego też policja wraz ze spółką UAB „Autoaibė” przypominają o korzyściach ultradźwiękowych gwizdków odstraszających dzikie zwierzęta.

Sposób nienowy, ale nadal mało znany

— Gwizdki ultradźwiękowe to żadna nowość. W sprzedaży są od kilku dobrych lat. Niestety, ale mało kto o nich wie. Dlatego też postanowiliśmy wraz z funkcjonariuszami policji powiedzieć kierowcom o zaletach tych gwizdków. Te gwizdki są niedrogie, kosztują 4,5-12 euro. Każdy kierowca, zwłaszcza ten, który jeździ poza miastem, powinien nabyć taki gwizdek. Kierowcy z Finlandii, Szwecji, Norwegii, Niemiec i innych krajów od dawna korzystają z takich urządzeń — powiedział w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Ignas Pusvaškis, dyrektor UAB „Autoaibė”.

1 600 kolizji ze zwierzętami

Wypadki z udziałem kierowców, którzy zderzyli się z dzikimi zwierzętami, nie są rzadkością na litewskich drogach. Pojazdy są najczęściej uszkadzane, ale ludzie również odnoszą obrażenia, a zwierzęta giną. Statystyki takich wypadków rosną nie tylko wiosną (maj), ale także jesienią, zwłaszcza w październiku i listopadzie, a zimą — w grudniu. W ubiegłym roku w tych trzech miesiącach doszło do 1 600 kolizji ze zwierzętami.

— Myślę, że warto zainwestować kilka euro w ten gwizdek, żeby na drodze czuć się bezpieczniej. Zderzenie ze zwierzyną leśną, na przykład łosiem, jeleniem czy z dzikiem, może być tragiczne w skutkach. To są zwierzęta, które ważą od ponad stu, do nawet kilkuset kilogramów. Pamiętajmy, że dzikie zwierzęta są najbardziej aktywne o zmierzchu i o świcie. Warto pamiętać, że sarny, jelenie i dziki żyją w stadach. Za pojedynczym osobnikiem mogą podążać kolejne. Dlatego, jeżeli zauważymy przebiegające przez drogę zwierzę, należy zachować szczególną czujność, zwolnić i jechać wyjątkowo ostrożnie, ponieważ za jednym osobnikiem może biec jeszcze kilka — apeluje o czujność kierowców Ignas Pusvaškis.

Jak działają gwizdki?

Zakres częstotliwości dźwięków słyszanych przez zwierzęta jest znacznie szerszy niż u ludzi. Ludzie zazwyczaj słyszą dźwięki o częstotliwości 40 kHz i więcej, podczas gdy większość dzikich zwierząt ma górny zakres częstotliwości 16-20 kHz. Na przykład zakres słyszalności bydła wynosi od 16 Hz do 40 kHz.

Dźwięki powyżej 20 kHz nazywane są ultradźwiękami. To właśnie ultradźwięki są emitowane przez gwizdki bezpieczeństwa, gdy pojazd porusza się z prędkością co najmniej 50 km/h. Działają one w oparciu o przepływ powietrza. Dźwięk ma zasięg do 400 metrów i odstrasza większość dzikich i domowych zwierząt od przekraczania drogi. Dla ludzi sygnał jest prawie niesłyszalny, ponieważ działa na częstotliwościach 16-20 kHz. Wewnątrz samochodu ani ludzie, ani zwierzęta nie słyszą dźwięku. Instalacja gwizdków zajmuje tylko kilka minut. Małe płytki, na których umieszczane są gwizdki, można łatwo przykleić do samochodu. Najpopularniejsze miejsca montażu znajdują się na czarnej powierzchni w pobliżu lusterek bocznych, na przednim zderzaku, między kratkami, gdzie przepływ powietrza nie jest zatrzymywany lub na słupkach dachowych, zwanych klaksonami.