W Wilnie upamiętniono Józefa Mackiewicza

„Jedynie prawda jest ciekawa” — to motto życiowe Józefa Mackiewicza, który w swej twórczości dążył do ukazania prawdy. Jako pisarz chciał być wiarygodnym świadkiem historii, w której uczestniczył. Dlatego te słowa zostały umieszczone na tablicy, której autorem jest wileński rzeźbiarz Rafał Pieślak. Artysta zauważa, że do stworzenia takiej właśnie tabliczki zainspirowała go twórczość Józefa Mackiewicza.

„Przeczytałem, jak żył, co przeżywał. Zrozumiałem, że doznane przeżycia pozostawiły blizny, dlatego na marmurowej tabliczce pojawiły się pozłacane elementy upodobniające właśnie te blizny. W tle widoczny jest tekst, z którego wybrałem jedno zdanie: »Jedynie prawda jest ciekawa«” — mówił podczas uroczystości odsłonięcia tabliczki Rafał Pieślak.

Instytut Polski w Wilnie o upamiętnienie Józefa Mackiewicza starał się od trzech lat.

„Uznaliśmy, że zdanie to jest ciągle aktualne, nieważne, kiedy Mackiewicz by je napisał. Żyjemy w bardzo ciekawych czasach i myślę, że każdy, jeżeli popatrzy wokół siebie, to sobie uzmysłowi, że są to słowa, o których wszyscy powinniśmy pamiętać. Stąd dobór tego cytatu na tabliczkę” — zaznaczyła Dorota Mamaj, dyrektorka placówki.

Pomysł zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu spółki Orlen Lietuva.

„To nie pierwsze takie wydarzenie, które wspieramy jako Orlen. 10 lat temu odsłonięta została tabliczka na ulicy Białostockiej, gdzie Józef Mackiewicz mieszkał ze swoim bratem Stanisławem »Catem« Mackiewiczem” — zaznaczył Michał Rudnicki, dyrektor generalny Orlen Lietuva.

W dyskusji udział wzięli: dr Mindaugas Kvietkauskas, dr Andrzej Pukszto oraz Leonardas Vilkas, tłumacz powieści Mackiewicza na język litewski

| Fot. Marian Paluszkiewicz

W ramach wydarzenia w Domu Sygnatariuszy odbyła się dyskusja „Tylko prawda jest ciekawa. Aktualność myśli Józefa Mackiewicza”.

Józef Mackiewicz był pierwszym Polakiem, który jeszcze w czasie II wojny światowej badał ślady zbrodni katyńskiej. Pisał zawsze o tematach trudnych i niejednoznacznych. Niezależnie, czy były to powieści, czy artykuły prasowe, bohaterem jego utworów stawał się człowiek uwikłany w skomplikowane mechanizmy historii. Do jego najsłynniejszych dzieł należą: „Kontra”, „Sprawa pułkownika Miasojedowa”, „Nie trzeba głośno mówić” i „Lewa wolna”, w której w przejmujący sposób opisał dramatyczne wydarzenia z wojny polsko-bolszewickiej.

