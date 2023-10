— Dane pokazują, że na Litwie nigdy nie żyło się tak dobrze, jak teraz. W szybkim tempie rosną płace średnie i minimalne. Jeśli spojrzymy na dwudziestoletni postęp Litwy od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej, zobaczymy, że średnia płaca wzrosła w tym okresie 5-krotnie — mówi główny ekonomista Swedbanku.

Kogo wyprzedziliśmy?

Minimalne wynagrodzenie na Litwie obecnie wynosi 840 euro brutto, czyli 633 euro netto. Od stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie (MMA) ma wynosić 924 euro brutto, a więc minimalne miesięczne wynagrodzenie netto wyniesie 709 euro, czyli o 76 euro (10 proc.) więcej niż wynosi obecnie. Minimalna stawka godzinowa ma być podwyższona do 5,65 euro z obecnych 5,14 przed opodatkowaniem (wzrost o 0,51 euro, czyli o 10 proc.).

— Jeśli spojrzeć na zmiany cen, to zobaczymy, że siła nabywcza ludności, jej możliwości, wzrosły 3-krotnie. Wartość PKB na mieszkańca Litwy, po uwzględnieniu różnic cenowych, wzrosła z 50 proc. średniej Unii Europejskiej do 90 proc. Pod względem tego wskaźnika wyprzedziliśmy takie kraje starej Unii Europejskiej, jak Grecja, Portugalia, a także wszystkie kraje sąsiednie, w tym Polskę, Łotwę i Estonię. Tylko w ciągu ostatnich sześciu lat płaca minimalna po opodatkowaniu podwoiła się z około 350 euro do 700 euro od pierwszego stycznia przyszłego roku — mówi Mačiulis.

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Zbliżamy się do krajów Zachodu

— Patrząc na wszystkie wskaźniki społeczne, widzimy, że nastąpił bardzo znaczący postęp gospodarczy, jednocześnie jednak zbliżamy się do najbogatszych, rozwiniętych krajów Zachodu. Jakość życia znacznie się poprawiła, o czym świadczy wskaźnik ubóstwa bezwzględnego. Przed przystąpieniem do Unii Europejskiej co trzeciemu mieszkańcowi Litwy brakowało pieniędzy na podstawowe potrzeby, takie jak mieszkanie, żywność i opłaty za usługi komunalne. Obecnie wskaźnik ten wynosi około 6–7 proc. i niewiele odbiega od średniej Unii Europejskiej. Naprawdę trudno zignorować fakt, że na Litwie nigdy nie żyło się tak dobrze, jak teraz — po raz kolejny podkreśla Nerijus Mačiulis.

Problemy jednak pozostają

W drugim kwartale 2023 r. stopa bezrobocia wśród mężczyzn wyniosła 6 proc., a wśród kobiet 5,9 proc. Stopa bezrobocia wśród młodych ludzi (w wieku 15–24 lat) wyniosła 8,5 proc., co oznacza spadek o 7,6 punktu procentowego w ciągu kwartału i o 3,1 punktu procentowego w ciągu roku.

— Obecnie stopa bezrobocia wynosi mniej niż 6 proc. i prawie nigdy nie była niższa. Być może tylko w 2007 r. była niższa. Oznacza to, że praktycznie każdy, kto chce pracować, może znaleźć pracę, a miejsca pracy są dostępne. To pokazuje, że nie mamy zbyt dużych problemów społecznych. Być może jednym z obszarów, który jest często wskazywany na Litwie przez ekonomistów, polityków i instytucje międzynarodowe, jest to, że nierówność dochodów pozostaje wyższa niż w bogatych krajach zachodnich. Emerytury nie wzrosły wystarczająco w stosunku do wzrostu średniej płacy. W tych obszarach wciąż można poczynić postępy. Zmiana obecnej sytuacji w ciągu ostatnich 10–20 lat była ogromna w pozytywnym kierunku — zaznacza Nerijus Mačiulis.

