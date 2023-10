Zużyty olej jadalny zostanie wykorzystany ponownie jako biopaliwo  

Mieszkańcy okręgu wileńskiego będą mogli w wygodny sposób zbierać oraz pozbywać się resztek oleju. W punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zarządzanych przez Centrum Zagospodarowania Odpadów Okręgu Wileńskiego (lit. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras, VAATC), można odebrać specjalny pojemnik o pojemności 3,5 litra do gromadzenia zużytego oleju. Centrum dołączyło do ekoprojektu segregacji kolejnego odpadu, jakim jest olej jadalny. Wstępnie w tym celu przygotowano 44 tys. 900 pojemników do gromadzenia oleju. 25 tys. pojemników trafi do mieszkańców Wilna.

Czytaj więcej: Litwa chce przetwarzać więcej śmieci – a już jest czym się chwalić

Bezpieczna utylizacja

— W ten sposób zgromadzony olej jest przyjmowany od ludności bezpłatnie w punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Każdy mieszkaniec może odebrać specjalny pojemnik w najbliższym punkcie zbiórki odpadów wielkogabarytowych na terenie okręgu wileńskiego. Gdy pojemnik będzie już pełny, należy wylać jego zawartość do specjalnych kontenerów ustawionych we wszystkich punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zarządzanych przez naszą spółkę — wyjaśnia w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Regina Janutėnienė, rzeczniczka prasowa VAATC.

Zaznacza, że chodzi głównie o mieszkańców, którzy dotychczas nie mieli możliwości wygodnie i bezpiecznie utylizować olejów jadalnych wykorzystanych w domu.

— Restauracje, kawiarnie i inne zakłady gastronomiczne już od dawna korzystają z innych form utylizacji oleju — wyjaśnia rozmówczyni.

Niebezpieczny odpad, który zanieczyszcza środowisko

Wiadomo, że większość osób olej, pozostały po produktach lub przyrządzaniu jedzenia, przeważnie wylewa do zlewu lub toalety. Specjaliści centrum informują, że w ten sposób tłuszcz osiadły na ściankach rur prowadzi do wytwarzania się na nich niebezpiecznego osadu. Może on nie tylko zatkać kanalizację, ale też doprowadzić do pękania rur, a w konsekwencji zalania całego mieszkania. Ponadto wylewanie olejów i tłuszczy do kanalizacji jest szkodliwe dla naszej planety.

Ponowne wykorzystanie

Wszystkie oleje jadalne i tłuszcze używane w domu mogą być poddane recyklingowi, dzięki któremu mogą zostać wykorzystane ponownie. Bez względu na to, czy są to oleje słonecznikowe, rzepakowe, sojowe czy palmowe. Także olej z oliwek oraz masła, margaryny czy smalce mogą zostać poddane recyklingowi. W przyszykowanych przez VAATC pojemnikach należy zbierać olej pozostały po smażeniu na patelni lub we frytkownicy, po przygotowaniu frytek, pączków lub podobnych dań. Należy także gromadzić olej pozostały po gotowych do spożycia produktach, takich jak tuńczyk, śledzie, szproty, makrele, nadziewane oliwki, suszone pomidory i in. Równie ważne jest gromadzenie przeterminowanego oleju spożywczego, nienadającego się do spożycia ze względu na zmianę smaku.

W pojemnikach nie wolno natomiast gromadzić olejów kosmetycznych, syntetycznych, technicznych, a także produktów z zawartością oleju np. majonezu. VAATC informuje, że dostarczony przez mieszkańców olej zostanie wykorzystany ponownie jako biopaliwo napędowe dla pojazdów.

Informacji odnośnie godzin pracy punktów VAATC oraz odbioru pojemników można zasięgnąć dzwoniąc na nr tel. (85) 213 0397.

Czytaj więcej: Ludzkie śmieci – globalny problem zwierząt małych i dużych