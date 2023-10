Smartfony i komputery automatycznie zajmą się tą aktualizacją. Czas zimowy będzie oficjalnym czasem do 31 marca 2024 r., kiedy to powróci czas letni. Warto przypomnieć, że Litwa, podobnie jak inne kraje Unii Europejskiej, kilkakrotnie podnosiła kwestię pozostania przy czasie zimowym lub letnim. Kwestia ta była również dyskutowana na forum Unii Europejskiej. W 2019 r. Parlament Europejski ogłosił projekt ustawy, zgodnie z którym UE miała po raz ostatni przestawić zegary w 2021 r. Jednak pandemia Covid-19 uniemożliwiła jego rozpatrzenie, więc decyzja ta musiała zostać odroczona. Obecnie Komisja Europejska zaleca utrzymanie tej praktyki do 2026 r. Tak więc, jeśli nic się nie zmieni, w 2026 r. wskazówki zegarów w UE zostaną przesunięte po raz ostatni. Każde państwo członkowskie podejmie decyzję o utrzymaniu czasu zimowego lub letniego. Czas na Litwie, podobnie jak w całej UE, zgodnie z obowiązującą dyrektywą zmienia się dwa razy do roku.

Zimowy lepszy?

Na wprowadzenie czasu zimowego i letniego zdecydowano się przede wszystkim w celu lepszego wykorzystania światła dziennego. Krytycy twierdzą, że takie zmiany są szkodliwe dla zdrowia. Najbardziej drastycznie objawia się to w podróżach międzykontynentalnych, gdy szybko zmienia się wiele stref czasowych. Właśnie wtedy pojawiają się takie dolegliwości, jak kłopoty z zasypianiem, zmęczenie w ciągu dnia czy ból mięśni i stawów. Naukowcy i lekarze jednoznacznie twierdzą, że przekręcanie zegara dwa razy w roku jest szkodliwe i zalecają wybór czasu zimowego, który jest korzystniejszy dla zdrowia mieszkańców Europy.

„Po wprowadzeniu czasu letniego sen staje się krótszy, a jego jakość się pogarsza. Dostosowanie się do nowego rytmu wymaga czasu. W pierwszych dniach po wprowadzeniu czasu letniego ryzyko zawału mięśnia sercowego wzrasta do 5 proc., wzrasta także ryzyko udaru mózgu. Uważa się, że dzieje się tak na skutek uwalniania hormonów stresu, braku równowagi metabolicznej spowodowanego nagłym skróceniem czasu snu” — mówi neurolog Raminta Masaitienė, cytowana w oświadczeniu Klinik Santaros, przysłanym dla „Kuriera Wileńskiego”.

Przejście na czas zimowy ma też swoje wady. „Wówczas wzrasta ryzyko zaburzeń psychicznych: z powodu dłuższego okresu ciemności pogłębia się depresja i wzrasta ryzyko samobójstw” — zaznacza lekarz neurolog.

Historia zmiany czasu

Zmiana czasu zimowego oraz letniego to wynalazek mający niewiele ponad 100 lat. Po raz pierwszy rozwiązanie to zostało wprowadzone przez Niemcy w 1916 r. U nich pierwsza data zmiany czasu przypadała na 30 kwietnia — wtedy też przestawili zegarki o godzinę do przodu, podobnie jak robimy to w marcu. Zmiana czasu w Europie następnie zawędrowała do Anglii. Jednak pierwszy raz pomysł taki pojawił się wcześniej, bo już w XVIII w., ale nie został wprowadzony w życie.

Historia zmiany czasu jest dość zawiła. Dość nadmienić, że zmiana czasu w Europie była proponowana jeszcze w 1907 r., ale ostatecznie to Niemcy uzyskali palmę pierwszeństwa. Wszędzie zmiana czasu polega na przestawieniu wskazówek zegarków o godzinę do przodu lub do tyłu. Czas letni określa przestawienie zegarków o godzinę do przodu, z kolei zimowy do tyłu. Choć już liczne kraje zniosły zmianę czasu, rozróżnienie na czas zimowy i letni stosuje się w blisko 70 państwach na całym świecie. Obowiązuje we wszystkich krajach europejskich z wyjątkiem Islandii i Białorusi. W 2014 r. na stałe na czas zimowy przeszła Rosja.