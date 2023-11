Ks. Tadeusz Jasiński: „Dla zmarłych najważniejsza jest modlitwa”

Symbolem Wszystkich Świętych są świece i kwiaty

— Każde święto ma swoje zewnętrzne atrybuty, jakieś symbole. Symbolem święta Wszystkich Świętych są świece i kwiaty. Świece i kwiaty mają pewne znaczenie w sensie emocjonalnym, są znakiem zewnętrznym naszej wewnętrznej łączności ze zmarłymi. Ale kwiaty i liczba świec nie są aż tak ważne dla zmarłych, na pewno dla nich ważniejsze są nasza pamięć, miłość no i przede wszystkim modlitwa — mówi ks. Tadeusz Jasiński, rezydent parafii pw. św. Piotra i Pawła w Wilnie, redaktor naczelny katolickiej gazety „Spotkania”.

Znicz na cmentarzu oznacza nadzieję odrodzenia. Chrześcijanie od zawsze uważali, że palący się płomień to znak, że śmierć nie jest końcem, ale początkiem. Palący się znicz na grobie zmarłego dla katolików to zapowiedź życia wiecznego. Członkowie Kościoła wierzą, że grzechy zmarłego zostały unicestwione.

— Jeżeli ktoś ma tyle miłości i możliwości materialnych, żeby ozdobić grób bliskiej osoby mnóstwem kwiatów i zniczy, to w tym nic złego nie ma. Jeszcze raz podkreślam: jeżeli to czyni ze względu na zmarłą osobę, żeby być może w taki sposób wyrazić swoją miłość. Ale jeżeli ktoś to robi ze względu, jak to się mówi, na ludzkie oko, bo i takie intencje mogą być, to oczywiście wtedy to mija się z celem — podkreśla duchowny.

Czym się różni Dzień Zaduszny od Dnia Wszystkich Świętych

1 listopada jest to Dzień Wszystkich Świętych. W tym czasie wspominamy wszystkie osoby, a także bliskich, których z nami nie ma. 2 listopada obchodzimy Dzień Zaduszny. W odróżnieniu od Wszystkich Świętych, w tym dniu wspominamy dusze wszystkich zmarłych, a szczególności te, które jeszcze nie dostały się do nieba.

— Święty Paweł apostoł pisze: „pozdrówcie Wszystkich Świętych”, mając na myśli członków wspólnoty chrześcijańskiej. Wszystkich chrześcijan nazywał świętymi. My wierzymy w świętych obcowanie, czyli i tych, którzy są tutaj na ziemi i tych, którzy z tego świata już odeszli. Szczególnie bardzo ważny jest Dzień Zaduszny, który jest poświęcony, jak my wierzymy, tym, którzy być może jeszcze nie są w Niebie, ale są w czyśćcu, więc my poprzez naszą modlitwę, poprzez naszą miłość, możemy skrócić im drogę do Nieba — zaznaczył ks. Tadeusz Jasiński.

Wszystkich Świętych trzeba przeżyć w ciszy

Na cmentarzu, kiedy staniemy przy grobie bliskiej osoby, warto znaleźć dłuższą chwilę. W pierwszej kolejności należy zapalić symboliczny znicz i położyć kwiaty. Wszystkich Świętych to uroczystość, którą trzeba przeżyć w ciszy, skupieniu i z szacunkiem wobec miejsca, które tego dnia odwiedzamy. Wizyta na cmentarzu niech będzie dla nas okazją do refleksji, ale także modlitwy i wspomnień o tych, których już z nami nie ma. Przy grobie bliskiej osoby warto przede wszystkim się pomodlić.

— Wszystkich Świętych to jest święto, szczególna okazja żebyśmy wszyscy spotkali się w wymiarze duchowym z tymi, którzy już odeszli, ale wierzymy, że jeszcze z nimi spotkamy się i z którymi doczekamy się naszego ciała zmartwychwstania — zaznaczył ks. Jasiński.

