W Domu Kultury Polskiej w Wilnie 12 grudnia odbyła się XXIX edycja konkursu „Najlepsza szkoła — najlepszy nauczyciel”. Organizatorem konkursu, gdzie są wyłaniane najlepsze polskie placówki szkolne i najlepsi nauczyciele, jest Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.

Najlepsze szkoły

Uroczystość uświetnił koncert dziecięco-młodzieżowego zespołu „Sto uśmiechów” z Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie, pod kierownictwem Danuty Grydź.

— Stosujemy bardzo obiektywne kryteria oceny, które polegają na porównaniu wyników z egzaminów maturalnych składanych w centrach egzaminacyjnych. W odróżnieniu od lat poprzednich, w tym roku wyniki z egzaminów są dostępne dla każdej szkoły, ale oficjalnie nie są otwarte. W latach poprzednich można było wejść na stronę Narodowej Agencji Oświaty i zobaczyć pełen wykaz, jaka szkoła jak zdała egzaminy. W tym roku takie dane ma tylko szkoła. Dlatego przygotowaliśmy formularze z interesującymi nas pozycjami, na podstawie których porównujemy szkoły. Szkoły mające najlepsze wyniki otrzymują miana laureata. Szkoły z niższymi wynikami miano wyróżnionych — tłumaczy kwestię oceny w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” prezes stowarzyszenia Krystyna Dzierżyńska.

Laureatami tegorocznego konkursu, w kategorii miasta Wilna, zostały Gimnazjum Jana Pawła II oraz Liceum im. Adama Mickiewicza. W przypadku szkół rejonowych miano laureata powędrowało do Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie oraz Gimnazjum Jędrzeja Śniadeckiego w Solecznikach. Natomiast miano wyróżnionych otrzymały wileńskie: Gimnazjum im. Szymona Konarskiego oraz Gimnazjum im. Władysława Syrokomli. W rejonie trockim wyróżniono: Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie. W rejonie wileńskim: Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie, Gimnazjum w Pogirach, Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu, Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Egliszkach. W rejonie solecznickim — Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Dziewieniszkach, Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach.

Najlepsi poloniści

Obok najlepszych szkół wyróżniono też najlepszych nauczycieli.

— W tym przypadku brani są pod uwagę nauczyciele, których maturzyści mają najwyższe wyniki na egzaminach maturalnych. Do tego dołączamy też nauczycieli klas początkowych, bo wiadomo, że zanim dojdą do matury, to musi być ten pierwszy nauczyciel. Oczywiście bierzemy też pod uwagę nauczycieli ze szkół podstawowych. Bierzemy po jednej osobie i tutaj ostateczną decyzję przyjmuje szkoła. W przypadku gimnazjów podstawowym czynnikiem są oficjalne wyniki z egzaminów maturalnych — dodaje Dzierżyńska.

W pierwszej kolejności odznaczono nauczycieli języka polskiego. Laureatami w tej kategorii zostali: Teresa Król (Gimnazjum im. św. Jana Pawła II), Bożena Borowska (Liceum im. Adama Mickiewicza), Wiesława Gawerska-Żvirblis (Gimnazjum im. Wł. Syrokomli), Lucyna Jaglińska (Gimnazjum im. Sz. Konarskiego), Renata Slavinskienė (Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego), Lilija Kutysz (Gimnazjum im. Jędrzeja Śniadeckiego), Aleksandra Bojarin (Gimnazjum im. E. Orzeszkowej), Wacława Iwanowska (Gimnazjum w Ejszyszkach), Regina Szilobritienė (Gimnazjum im. A. Mickiewicza), Bożena Piaskowska (Gimnazjum im. L. Narbutta), Bożena Bieleninik (Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego), Aldona Sudenis (Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego), Łucja Podworska (Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki), Lilia Żygo (Gimnazjum w Pogirach), Krystyna Deinarowicz (Gimnazjum im. św. Jana Bosko), Edyta Klimaszewska (Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego), Lucja Kuzborska (Gimnazjum w Rukojniach), Lilia Kondratowicz (Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza), Alicja Pieślak (Gimnazjum „Żeimiana”), Aleksandra Sawicka (Gimnazjum w Trokach).

— Bardzo ważny jest język polski. W tym roku to będzie egzamin państwowy. W latach ubiegłych egzamin z ojczystego zdawały wszystkie szkoły, ale to była decyzja rady szkoły. W przypadku, kiedy rodzic wysyła dziecko do polskiej szkoły, to nie wyobrażam sobie, aby nie był zdawany język ojczysty. Chociaż on nie dodawał punktów przy rekrutacji na studia wyższe. W tym roku będzie inaczej. Widziałam wyniki opublikowane na stronie Narodowej Agencji Oświaty. 777 maturzystów ze szkół polskich wybrało egzamin z języka polskiego na maturze jako egzamin państwowy — podkreśla szefowa „Macierzy Szkolnej”.

W ramach uroczystości odbył się koncert zespołu „Sto uśmiechów”

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Pozostałe przedmioty

Laureatami z innych przedmiotów zostali:

język litewski — Lina Činčiuvienė (Gimnazjum im. św. Jana Pawła II), Alė Matusevič (Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza), Jolanta Stefanovičienė (Gimnazjum w Mickunach);

język rosyjski — Danuta Jermałowicz (Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej), Jūratė Zacharevičienė (Gimnazjum w Awiżeniach), Teresa Jasiukiewicz (Gimnazjum im. św. Kazimierza), Alia Lebedeva (Gimnazjum w Mickunach), Stanisława Kaczanowska (Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego), Teresa Kozak (Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego);

język angielski — Irena Litwinowicz (Liceum im. Adama Mickiewicza), Eduard Iwiński (Gimnazjum im. Władysława Syrokomli), Ana Sosnowska (Gimnazjum w Grygiszkach), Jowita Kiwarienė (Gimnazjum w Pogirach), Wioletta Leonowicz (Gimnazjum im. ks. Józefa Obrembskiego), Natalia Tiurnina (Gimnazjum w Mickunach), Jelena Tuminska (Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego), Joanna Malūnavičiūtė-Lachowicz (Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca), Rozalija Visockienė (Gimnazjum im. Michała Balińskiego), Natalia Żuravliova (Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej);

matematyka — Łucja Kaczemcewa, Regina Niemejko, Wioleta Kerbed, Teresa Michniewicz, Janina Kostecka, Katarzyna Misiewicz, Olga Narkun, Janina Buiko;

przedmioty ścisłe — Jevgenija Skilond, Aleksandra Sinkiewicz, Valentyna Cvilik, Jolanta Andrukonienė, Filomena Pietkiewicz, Paweł Stankiewicz, Alina Szyrwińska, Rita Rutulienė, Diana Krecienė, Larisa Śliżewska, Iwona Geben;

nauczanie początkowe — Łucja Kołpak, Nejolia Grib, Andżeła Miroszniczenko, Alicja Staszewska, Jolanta Markowska, Halina Miłosz, Maria Bogdziewicz, Antoni Poszewiecki, Iwona Grigienė;

szkoły podstawowe — Olga Wołkowicka, Danuta Czerniawska, Łucja Kadzewicz, Halina Miłto, Leokadia Skarżyńska, Olga Kania, Jolanta Kariunienė, Svajonė Kazakevičienė, Marija Kožemiakinienė, Halina Macutkiewicz, Eleonora Miałdun, Wacława Gałamaga, Grażyna Basłyk, Irena Mikonis, Iwona Bujnowskaja, Anna Brodowska, Czesława Lachowicz, Bożena Ławrukiewicz.

