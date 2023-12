Strażacy apelują o ostrożność przy wejściu na lód

— Obecny lód jest niebezpieczny i kruchy. Nie wolno wchodzić na niego nawet jeżeli wydaje się nam mocny. Lód uznaje się za wytrzymały, jeśli jego grubość przekracza 7 cm. Taki lód może już utrzymać osobę. Jednakże, aby utrzymać grupę ludzi, lód musi mieć co najmniej 12 cm grubości. Mocny lód zawsze ma niebieski lub zielony odcień, natomiast lód o matowym białym lub żółtym odcieniu nie jest mocny. Kruchy, cienki lód występuje w miejscach, w których zamarzają gałęzie drzew, deski i inne przedmioty, a także w pobliżu krzewów, drzew i trzcin. Nietrwały lód występuje również tam, gdzie przepływają strumienie, wody fabryczne i źródła — poinformowano „Kurier Wileński” w Departamencie Straży Pożarnej i Ratownictwa.

Według Departamentu Straży Pożarnej i Ratownictwa, od listopada 2022 r. do marca 2023 r. strażacy przeprowadzili 45 akcji ratunkowych na lodzie. Podczas akcji ratunkowych na lodzie wyciągnięto z wody ośmiu topielców, w tym jedno dziecko, 18 osób udało się uratować.

Jak się zachowywać na lodzie?

Strażacy radzą, aby przed wejściem na lód rozejrzeć się za ubitą ścieżką lub śladami pozostawionymi przez ludzi. Jeśli są, należy nimi podążać, ponieważ jest to wypróbowana i przetestowana ścieżka. Podczas chodzenia po lodzie należy mieć przy sobie solidny kij i używać go do sprawdzania wytrzymałości lodu. Jeśli po uderzeniu kijem w lód pojawi się na nim woda, należy natychmiast wrócić na brzeg. Podczas chodzenia nie należy odrywać stóp od lodu, należy iść jakby na łyżwach. Jeśli na lodzie znajduje się grupa osób, należy zachować dystans. Odległość między osobami musi wynosić co najmniej pięć metrów. Podczas chodzenia po lodzie należy unikać obszarów pokrytych śniegiem lub zaspami śnieżnymi, ponieważ pod śniegiem lód jest zawsze cieńszy. Szczególną ostrożność należy zachować w pobliżu brzegu, gdzie lód jest słabszy i może pękać. Lód jest również bardzo niebezpieczny podczas odwilży.

Co robić gdy jednak lód załamie się.

Jeśli lód pod tobą załamie się, nie panikuj i nie trać kontroli nad sobą. Czołgaj się po lodzie w kierunku, z którego przyszedłeś, a nie płyń do przodu. Nie nurkuj w wodzie i nie opieraj całego ciężaru ciała na krawędzi lodu. Czołgaj się po lodzie z szeroko otwartymi ramionami, aby zwiększyć obszar podparcia. Postaraj się położyć klatkę piersiową na lodzie tak mocno, jak to możliwe, a następnie delikatnie postaw jedną stopę na lodzie, a następnie drugą. Po wejściu na lód nie stawaj od razu. Powinieneś odsunąć się od lodu jak najdalej w stronę, z której przyszedłeś, ponieważ lód jest tam twardszy. Dopiero po wyjściu na brzeg należy biec, aby się rozgrzać i jak najszybciej dotrzeć do ciepłego miejsca — poinformowano nas w Departamencie Straży Pożarnej i Ratownictwa.

Jak pomóc tonącemu?

Jeśli widzisz kogoś tonącego, natychmiast krzyknij mu, że spieszysz mu z pomocą. Działania ratownicze muszą być szybkie i zdecydowane. Do wody należy podchodzić ostrożnie, najlepiej czołgając się, z szeroko rozłożonymi ramionami. Jeśli to możliwe, podłóż pod siebie narty lub deskę i czołgaj się na nich. Nie czołgaj się blisko brzegów miejsca, gdzie lód się załamał, ponieważ załamie się jeszcze bardziej, jeśli spróbujesz wyciągnąć tonącego. Lód utrzyma osobę w odległości od 3 do 4 m od krawędzi wody, dlatego należy sięgnąć do niego za pomocą nart, kijka narciarskiego, deski lub liny. Do ratowania można również użyć mocno związanych ze sobą szalików. Jeśli na miejscu zdarzenia znajduje się kilku ratowników, mogą oni chwycić się nawzajem za nogi i położyć się na lodzie, tworząc łańcuch do pękniętego lodu.

Po uratowaniu osoby należy odczołgać się z nią jak najdalej od obszaru zagrożenia i jak najszybciej przenieść tonącego do ciepłego miejsca. Tam należy poszkodowanego rozetrzeć, podać gorącą herbatę, przebrać w suchą odzież i udzielić pierwszej pomocy.

