Żegnając rok 2023 i witając 2024 — noworoczny koncert „Wilii”

W noworocznym widowisku udział wzięli także tancerze oraz chórzyści „Małej Wilii”. Świąteczne wydarzenie elegancko i z gracją poprowadziła konferansjerka oraz chórzystka zespołu, Agnieszka Skinder.

Koncert rozpoczął się polonezem. Polski taniec narodowy wykonywany jest w zespole na każdym występie od prawie 70 lat. Tym razem jednak został wykonany ze szczególnym uczuciem — przed miesiącem polonez został wpisany na listę dziedzictwa Narodowego UNESCO. „Wilia” w swym repertuarze ma ponad 10 polonezów. Polonez Ogińskiego „Pożegnanie Ojczyzny” był wykonany na pierwszym koncercie zespołu w maju 1955 r.

Czytaj więcej: Polski taniec narodowy na światowej liście dziedzictwa UNESCO

Podczas koncertu rozbrzmiewały kompozycje muzyczne o Wilnie

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Spacer po dzisiejszym i dawnym Wilnie

— Nawiązując do jubileuszu 700-lecia Wilna, właśnie naszemu kochanemu miastu dedykowaliśmy koncert noworoczny — mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Renata Brasel, kierowniczka artystyczna, chórmistrzyni i dyrygentka zespołu.

Warto też wspomnieć, że zespół w 2018 r. z rąk stołecznego mera otrzymał zaszczytną nagrodę — Statuetkę Świętego Krzysztofa za zasługi dla miasta Wilna w kategorii „Za pielęgnowanie tradycji i więzi społecznych”.

Tak więc w pierwszej części koncertu ze sceny rozbrzmiewały znane pieśni o Wilnie, zarówno ludowe, jak i autorskie, tancerze wykonali tańce wileńskie i litewskie.

W tradycyjnym noworocznym widowisku wzięli także udział tancerze oraz chórzyści „Małej Wilii”

| Fot. Marian Paluszkiewicz

— Były to między innymi utwory muzyczne do słów naszego weterana, poety Wojciecha Piotrowicza, jak też zupełnie nowe, wykonane po raz pierwszy. Współpracujemy z wieloma autorami tekstów z kraju i zagranicy: Arkariuszem Kobusem z Niemiec, Krzysztofem Janczykiem z Połańca, z Polski, a także z kompozytorami Szymonem Szewczykiem, Aleksandrą Paczkowską- Bacińską, Julianem Germanowiczem, litewskim kompozytorem Vaclovasem Augustinasem, Wojciechem Żejmo, który napisał tekst i muzykę do pieśni „Wilno – miasto na Wilią”. Wszyscy ci ludzie bardzo kochają nasze miasto, a my mamy zaszczyt prezentować ich twórczość naszej publiczności. Jesteśmy wdzięczni im za współpracę — zaznacza Renata Brasel.

Nastrojowe utwory, takie jak: „Na moście nad Wilenką”, „W wileńskim iluzjonie”, „Moja Wilia”, „Wilno — miasto nad Wilią”, „Walc wileński” czy „Wileński mazur” zabrały widzów na spacer po dzisiejszym i dawnym Wilnie. Chór wykonał też piosenki „Wileńskie tango” oraz „Zimowe Wilno”, do których muzykę skomponowała kierowniczka artystyczna zespołu Renata Brasel.

Zespół zaprezentował publiczności najpiękniejsze polskie tańce ludowe

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Na ludowo i wesoło

Druga część koncertu była na ludowo i wesoło. „Zwiedzimy: Kurpie, Kaszuby, Łowicz, zostaną wykonane polskie tańce narodowe — kujawiak, oberek i krakowiak” — zapowiadała ze sceny niezrównana Agnieszka Skinder. Koncert uwieńczyła kolęda wileńska „Prowadź mnie mój aniele” w wykonaniu „Wilii” oraz „Małej Wilii”. Publiczność nie szczędziła gorących braw, które podtrzymują zespół na duchu i podbudowują do dalszej pracy.

Noworoczny koncert zespołu „Wilia” swą obecnością zaszczycili: poseł do Parlamentu Europejskiego, prezes Związku Polaków na Litwie, przewodniczący AWPL-ZChR Waldemar Tomaszewski; sygnatariusz Aktu Odrodzenia Niepodległości Litwy, prezes Radia „Znad Wilii” Czesław Okińczyc; posłanka na Sejm RL Rita Tamašunienė; prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, wiceprezes Związku Polaków na Litwie Edward Trusewicz. Na uroczystości również obecni byli: dyrektorka Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki — siostra Michaela Rak, przedstawiciele Samorządu Miasta Wilna i różnych organizacji polskich, kierownictwo szkół polskich w Wilnie, dzięki któremu zespół ma możliwość ćwiczyć w salach szkolnych.

Czytaj więcej: „Wilno — miasto nad Wilią” w DKP w Wilnie zamyka 2023 r. [GALERIA]

„Wilia” kolejny raz podbiła serca wileńskiej publiczności

| Fot. Marian Paluszkiewicz