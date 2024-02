W ramach przygotowań do tradycyjnych wydarzeń 16 lutego, od 15 lutego od godz. 19:00 do 17 lutego do godz. 04:00 będzie obowiązywał zakaz ruchu na alei Giedymina od Šventaragio do ulicy Vilniaus.

Od 15 lutego od godz. 10:00 do 16 lutego do godz. 9:00 będzie obowiązywał zakaz ruchu na ulicy Šv. Jono i część ulicy Pilies od Literatų do Šv. Mykolo. W dniu 16 lutego od godz. 9:00 do godz. 16:00 na wyżej wymienionych ulicach będzie obowiązywał zakaz ruchu wszelkich pojazdów. Od godz. 10:00 w dniu 14 lutego do godz. 10:00 w dniu 16 lutego zamknięty będzie parking przy kościele Šv. Jono.

W dniu 16 lutego od godz. 11:30 do godz. 13:00 ulica Universiteto będzie zamknięta dla ruchu pojazdów, z wyjątkiem pojazdów uczestników imprezy.

W dniu 16 lutego w godzinach od 9:00 do 18:00 ruch kołowy będzie również zabroniony na odcinku ulicy Totorių od ulicy Šv. Ignoto do ulicy Liejyklos, z wyjątkiem uczestników wydarzenia, na odcinku ulicy L. Stuokos-Gucevičiaus od początku ulicy Liejyklos do budynku przy ulicy L. Stuokos-Gucevičiaus 9 oraz na odcinku ulicy Liejyklos od ulicy S. Skapo do ulicy L. Stuokos-Gucevičiaus.

Możliwe są krótkotrwałe wstrzymania ruchu podczas prywatnie organizowanych procesji świątecznych na wileńskiej Starówce i w centrum miasta.

16 lutego, godz. 10:00-11:30 — Uczestnicy procesji młodzieżowej zbiorą się na placu Katedralnym i przemaszerują ulicami Šventaragio, Pilies, Didžiąja, Aušros Vartų, M. Daukšos, Rasų na cmentarz na Rossie.

16 lutego, godz. 14:00-16:00 — Uczestnicy procesji zbiorą się w pobliżu skrzyżowania alei Gedimino i ulicy Gynėjų i przemaszerują aleją Gedimino do placu Vincasa Kudirkosa.

16 lutego od godz. 18:00 — Uczestnicy marszu zbiorą się pod pomnikiem Jonasa Basanavičiusa i przejdą ulicami Aušros Vartai, Didžiąja, Vokiečių, Vilniaus, aleją Gedimino do placu Lukiškių.

Bezpłatny transport publiczny na wydarzenia

Z okazji Dnia Odrodzenia Państwa Litewskiego wszystkie środki transportu publicznego w Wilnie będą bezpłatne i będą kursować na zwykłych trasach zgodnie z sobotnimi rozkładami jazdy.

Od godziny 16:00 transport publiczny będzie kursował na tych samych trasach, co zwykłe autobusy. Autobusy na trasach 1G, 10, 53 i trolejbusy na trasach 2, 7 będą kursować częściej. Rozkłady jazdy autobusów i trolejbusów na tych trasach zostaną odpowiednio zmienione.

Tymczasowe odstępstwa od rozkładu jazdy autobusów na trasach 1G, 3G, 10, 11, 13, 22, 31, 33, 34, 53, 73, 74, 88, 89, SU-MENĖK i trolejbusów na trasach 2, 3, 4, 6, 10, 12, 17 są również możliwe podczas świątecznych procesji.

Zapraszamy do śledzenia ruchu transportu publicznego w czasie rzeczywistym na tablicy wyników JUDU, „Google Maps” i aplikacji „Trafi”.