— Ogólnie rzecz biorąc, tegoroczne lato ma być nieco cieplejsze i zbliżone do normy lub nieco bardziej wilgotne pod względem opadów. Prognozy te należy jednak traktować z przymrużeniem oka, ponieważ wszystko może się zdarzyć, a prognozy długoterminowe nie są aż tak dokładne. Powinniśmy się przyjrzeć, jaka temperatura panowała o tej porze roku w minionym czasie. Od wielu lat wszystkie lata były ciepłe, choć zdarzały się chłodniejsze okresy. Ale ogólnie rzecz biorąc, wszystkie trzy letnie miesiące w porównaniu z poprzednimi latami były ciepłe, a nawet bardzo ciepłe i przeważnie z opadami w normie — mówi Valaika.

Meteorolog ma nadzieję, że w tym roku będzie podobnie. Jak mówi, w sumie będzie to cieplejsze lato, choć nie zabraknie chłodniejszych dni.

Jest coraz cieplej

— Ludzie sobie inaczej wyobrażają ciepłe lato. Ale gdy zsumuje się dane i wykona obliczenia matematyczne, okaże się, że ostatnie lata były cieplejsze niż dawniej. Ludzie zapominają, że poprzednie lata były znacznie chłodniejsze, w przeszłości plus 30 st. było rzadkością i nawet nie co roku zdarzały się takie dni. Obecnie natomiast mamy wiele upalnych dni o tej porze roku. Po prostu jesteśmy już przyzwyczajeni do ciepłych lat. Gdyby jednak cofnąć się do lata, które było, powiedzmy, 40 lat temu, ludzie powiedzieliby, że to chyba epoka lodowcowa. W dawnych czasach letnie miesiące były znacznie chłodniejsze, a upały prawie nie istniały. Obecnie mamy również tropikalne noce, w których przez całą noc jest bardzo ciepło — podkreśla Valaika.

Czerwiec zaczął się od ciepłej pogody, a teraz stał się nieco chłodniejszy. Ale jeśli spojrzeć na dane, obecna pogoda jest tylko trochę chłodniejsza niż średnia. Z pewnością nie można powiedzieć, że jest teraz zimno, mówi meteorolog. Obecna pogoda jest zbliżona do normalnej. Taka powinna być pogoda na początku czerwca. Jak zauważa rozmówca, bieżący tydzień będzie chłodniejszy niż poprzedni. Będzie około 17–22 stopni.

Zniekształcony obraz

— 23–24 st. to mniej więcej normalna letnia temperatura, ale plus 30 to już nienormalna temperatura. Teraz obraz lata jest zniekształcony. Często moi przyjaciele pytają mnie, kiedy będzie normalne lato. Ja ich pytam, jakie według nich jest normalne lato? A oni wskazują, że ma być 30 st. Jednak takie upały nie są normalne dla Litwy, nie jesteśmy w tropikach i to nie jest typowa dla nas pogoda. Później powinniśmy znów spodziewać się cieplejszej pogody. To normalne, niezależnie od tego, czy jest lato, wiosna czy zima — na naszych terenach powinna być tzw. pogodowa kolejka górska. Mieszkamy na szerokości geograficznej, na której nie zawsze będzie plus 30. Nie mieszkamy na południu Morza Śródziemnego, gdzie Słońce grzeje przez pół roku. Tutaj tak nie będzie, nie mieszkamy na takiej szerokości geograficznej. Musimy to zaakceptować, jednak wielu by chciało, żeby lato na Litwie było jak w Hiszpanii — podkreśla Gytis Valaika.

Jak zauważa, na Litwie zdarzają się bardzo gorące dni, ale nadal jesteśmy krajem północnym, więc musimy mieć też chłodniejsze dni. Największe szanse na upalne dni na Litwie to druga połowa lipca i pierwsza połowa sierpnia. Szczyt upałów przypada na koniec lipca. Nasz rozmówca przyznaje, że zawsze bierze urlop w drugiej połowie lipca i pierwszej połowie sierpnia.

— Ale nie zawsze to się sprawdza. Szczyt upałów może mieć miejsce również w innych miesiącach. W zeszłym roku cały wrzesień był jak lato. Żaden meteorolog nie powie dokładnie, jakie będzie to lato i kiedy nastąpi szczyt upałów — reasumuje Gytis Valaika.

