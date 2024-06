Podróże solo – nowa moda w turystyce

Mieszkańcy Litwy latem zdecydowanie wybierają morze. W tym sezonie dominują następujące trendy podróżnicze: Turcja, wyspy Grecji, nadmorskie kurorty we Włoszech i Hiszpanii.

– Te kierunki są popularne już wiele lat z rzędu. Podczas wakacji coraz większą popularnością cieszą się wycieczki objazdowe. Dla wielu wczasowiczów ciągle mało jest leżenia na plaży i kąpieli w morzu. Mimo to wielu chce spędzić wakacje nie tylko w hotelu i na plaży. Chcą poznać przyrodę, historię i kulturę kraju, w którym odpoczywają. Z rok na rok coraz więcej mieszkańców kraju wybiera się na wakacje do: Czarnogóry, na Maderę, do Malagi, Barcelony i Tunezji. Wiosną popularnością cieszą się Cypr i Sycylia – mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Miglė Bielinytė.

Popularne kierunki wakacyjne

– Turcja przyciąga dobrymi hotelami w formule all inclusive w przystępnej cenie. Turyści chętnie korzystają z wakacyjnych atrakcji: basenów, aquaparków, tureckich łaźni, wyśmienitej kuchni. To doskonały kierunek dla rodzin z dziećmi oraz fanów zwiedzania. Grecja zachwyca zaś przyrodą, gościnnością i bliską nam kulturą europejską. Czarnogóra jest idealna dla osób, które planują aktywne wakacje, w tym wypady w góry. Tunezja słynie z rozległych plaży, jak też tureckiej formuły all inclusive. Wakacje na portugalskiej Maderze czy w hiszpańskiej Maladze z zasady wybierają turyści, którzy zamierzają zwiedzać, poznawać kraj poprzez kulturę i gastronomię – wyjaśnia nasza rozmówczyni.

Część mieszkańców Litwy planuje podróże wakacyjne zawczasu, nawet 6–12 miesięcy przed wyjazdem. Wówczas mają szeroki wybór ofert wakacyjnych.

– W ofertach first minute dostępny jest szeroki wybór kierunków, terminów i typów zakwaterowania. Część mieszkańców planuje wakacje później: 2–3 miesiące przed wyjazdem. Niektórzy zaś czekają na oferty last minute. Zalecamy wakacje planować z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, w środku lata większość miejsc w najpopularniejszych hotelach jest zarezerwowana i trzeba wybierać z tego, co zostało. Ceny wakacji zależą od wielu czynników: terminu, kierunku, czasu trwania podróży, zakwaterowania, rodzaju wyżywienia w hotelach – kontynuuje kierowniczka ds. komunikacji.

Czytaj więcej: Kiedy wakacje są all inclusive. Jak nie przywieźć do domu zbędnych 5 kg?

Podróże solo – czas dla siebie

Coraz większą popularnością cieszą się podróże solo. – Pomagamy w organizowaniu wojaży dla entuzjastów podróżowania w pojedynkę. Taki styl podróżowania wcale nie oznacza wakacji w samotności – z zasady człowiek jest wtedy bardziej otwarty na rozmowy z innymi ludźmi. Jest to też dobry sposób na rozluźnienie, nabranie harmonii wewnętrznej. Podróżując we dwójkę, z rodziną czy z grupą znajomych, musimy wspólnie trzymać się ustalonego planu, brać pod uwagę potrzeby innych osób. Podróże solo dają możliwość spontanicznego wyboru sposobów na spędzania czasu. Człowiek sam decyduje, o której godzinie wstaje, na co ma ochotę, zyskuje czas, którego zazwyczaj mu brakuje – czas dla siebie – opowiada Miglė Bielinytė.

Najpopularniejsze kierunki na podróże solo

Podróż samopoznania. Droga św. Jakuba, po hiszpańsku Camino de Santiago, to słynny szlak pielgrzymkowy do katedry w Santiago de Compostela, gdzie są przechowywane relikwie św. Jakuba. Każdy podróżnik może wybrać dowolną marszrutę – wzdłuż wybrzeża Atlantyku lub nieco bardziej w głąb kontynentu. Na szlaku można znaleźć tani nocleg. Spacerując samotnie, można podziwiać krajobrazy północnej Hiszpanii i być sam na sam ze swoimi myślami. W zależności od wybranej trasy trzeba będzie pokonać pieszo dystans od 100 do 700 km.

Perła Azji. Singapur to maleńki skrawek ziemi w Azji Południowo-Wschodniej. To nowoczesne państwo-miasto jest najbezpieczniejszym miejscem na podróże solo. Ponadto w tym wielokulturowym kraju z łatwością można się porozumieć po angielsku. Należy jednak pamiętać, że do Singapuru nie wolno wwozić gumy do żucia ani papierosów elektronicznych. Zabrania się też wwozić, wywozić czy posiadać narkotyki – grożą za to surowe kary, łącznie z karą śmierci. Podróżując samotnie po Singapurze, można zwiedzić najciekawsze obiekty: futurystyczny park Gardens by the Bay z imponującymi sztucznymi drzewami, ogród botaniczny, wyspę Sentosa, słynny taras widokowy w hotelu Marina Bay Sands czy przedstawiający pół lwa, pół rybę posąg Merlion – symbol Singapuru.

Medytacja i joga. Wyprawy solo po Bhutanie to świetna okazja, aby spędzić czas w ciszy i spokoju. Ten azjatycki kraj słynie z głębokich tradycji buddyzmu, dlatego wybór obozów medytacji i jogi jest tu niezwykle szeroki. Można wypróbować półdniowe lub trwające kilka dni sesje medytacji. Samotne podróżowanie po Królestwie Bhutanu jest bezpieczne i łatwe, o wszystko zadba państwo – turyści muszą jedynie zapłacić ok. 226 euro dziennie. Opłata obejmuje: zakwaterowanie, wyżywienie, transport, przewodnika i bilety na różne atrakcje. Cały pakiet podróżny można nabyć w lokalnym biurze podróży. W Bhutanie można odwiedzić m.in. położone wysoko w górach Legowisko Tygrysa, czyli klasztor buddyjski Taktshang Goemba, a także podziwiać górskie widoki Himalajów.

Śladami winnic i francuskich specjałów. Wycieczka gastronomiczna po Francji to przede wszystkim degustacja win, owoców morza i zupy rybnej bouillabaisse. Różne regiony tego kraju pielęgnują wyjątkowe tradycje kulinarne, warto więc poświęcić czas na ich odkrycie. Normandia, Dolina Loary, Akwitania czy Prowansja oferują różne specjały kulinarne, których warto spróbować. W Burgundii obowiązkowa jest degustacja burgundzkiego wina i spożycie gulaszu wołowego.

Włoskie stolice mody. Biuro podróży „Novaturas” podpowiada listę najlepszych miejsc na zakupy we Włoszech. Via del Corso w Rzymie, Via Monte Napoleone w Mediolanie, Via Toledo w Neapolu, Le Mercerie w Wenecji – to całe ulice pełne zarówno luksusowych, jak i popularnych sklepów sieciowych. Są to też atrakcyjne kierunki podróży solo dla entuzjastów mody i miłośników shoppingu.

Czytaj więcej: Włochy coraz mniej katolickie

WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 24 (71) 22-28/06/2024