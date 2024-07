Przedszkole „Bangelė”, w którym nauka i zabawa idą w parze

Przedszkole posiada zerówkę, prowadzi wiele zajęć edukacyjnych oraz rozrywkowych, organizuje wycieczki poznawcze. Sale przedszkolne to jasne, przyjazne miejsce do zabaw i nauki. Są tu grupy polskie i rosyjskie.

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna

— Staramy się zapewnić dzieciom najlepsze warunki do poznawania świata i rozwijania swoich talentów, a także bezpieczną przestrzeń, w której każde dziecko poczuje się wyjątkowe i akceptowane. W naszym przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która jest przygotowana do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym — mówi Liudmila Kropienė, zastępca dyrektora ds. edukacji.

Grupy polskie i rosyjskie

Przedszkole działa od 1965 r. W 2025 r. będzie świętować jubileusz 60-lecia działalności.

— Mamy 10 grup podzielonych wiekowo. Każda grupa ma swój indywidualny plan dnia, dzieci tu otrzymują dobrej jakości pożywienie, mają zajęcia pedagogiczne, spacery, zabawy edukacyjne. Obecnie do przedszkola uczęszcza 186 dzieci — od pierwszego roku życia aż do wieku szkolnego. Są grupy polskie i rosyjskie — opowiada „Kurierowi Wileńskiemu” Liudmila Kropienė.

Kadra pedagogiczna ciągle podnosi kwalifikacje.

— Nasze panie dbają o interes każdego dziecka, stosują indywidualny sposób nauczania.

Są doświadczonymi opiekunkami, które posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do wszechstronnego rozwoju dziecka. Obecnie jest zatrudnionych 25 pań, wszystkie mają wyższe wykształcenie. Posiadamy specjalistów z kwalifikacjami nauczycieli metodyków, logopedę, psychologa. Dbamy o wysoki poziom nauczania, więc ciągle angażujemy nasze pracownice do udziału w różnego rodzaju szkoleniach — kontynuuje rozmówczyni.

Wycieczki i kółka rozwijające uzdolnienia

Każdego dnia w przedszkolu są prowadzone różnego rodzaju zajęcia, działają kółka.

— Są to lekcje języka litewskiego, zajęcia plastyczne, muzyczne, gimnastyka. Za dodatkową opłatą można zapisać dziecko na zajęcia z języka angielskiego, zumby czy karate — wyjaśnia Liudmila Kropienė.

Organizowane są wycieczki edukacyjne ze zwiedzaniem ciekawych miejsc.

— Do stołecznych placówek kultury, muzeów, parków, zoo. W ramach zwiedzania często odbywają się dodatkowo zajęcia edukacyjne. Nasi wychowankowie odwiedzili Muzeum Techniki i Energetyki, siedzibę policji, gdzie wzięli udział w zajęciach „Bezpieczna klasa ruchu”, zwiedzali autokarem Wilno, SPA „Jeleni”, farmę alpak w Trokach, Park sów w Rudominie, Ogród Botaniczny w Kairenai i wiele innych miejsc — wylicza Liudmila Kropienė.

Przedszkole przygotowuje do podjęcia nauki w szkole

— Przygotowanie opiera się na zachęcaniu dzieci do nauki, więc baza wiadomości jest przekazywana poprzez zabawę. Pedagodzy wykorzystują różne metody, aby każde dziecko miało podstawowy pakiet wiedzy, który jest niezbędny przed rozpoczęciem pierwszej klasy: cyferki, literki, kolory, formy i itd. Posiadamy liczne kolorowe sale do zajęć, wyposażone w specjalistyczne pomoce dydaktyczne. Dzięki temu maluchy mogą rozwijać swoje zdolności w różnych dziedzinach. Zerówka posiada ekran interaktywny. Tablica dotykowa jest niezwykle pomocnym narzędziem dla nauczycieli, ponieważ wprowadza do klasy różnorodność metod nauczania poprzez wizualizacje, prezentacje interaktywne i gry. Dzięki innowacyjnym metodom nauczania dzieci mogą znacznie łatwiej przetwarzać i utrwalać poznane informacje — zauważa wicedyrektorka ds. edukacji.

Placówka mieści się w lokalizacji bliskiej centrum miasta — dzielnicy Naujamiestis. Miejsce jest pełne zieleni, co zapewnia idealne warunki do zabaw na świeżym powietrzu

| Fot. archiwum przedszkola „Bangelė”

Atuty przedszkola

Żłobek-Przedszkole „Falka” należy do Samorządu Miasta Wilna. Placówka mieści się w lokalizacji bliskiej centrum miasta, dzielnicy Naujamiestis. Miejsce jest pełne zieleni, co zapewnia idealne warunki do zabaw na świeżym powietrzu.

— Oferujemy bezpieczny i bogato wyposażony plac zabaw, który dostarcza wiele atrakcji. Nasze sale przedszkolne są przytulne i kolorowe, zachęcają do poznania świata. Często zapraszamy gości z innych placówek do przeprowadzania kulturowych i edukacyjnych programów, takich jak spektakle, pokazy robotyki, zapraszamy też animatorów. W ciągu roku szkolnego organizujemy wiele imprez, na które zapraszamy rodziców i przyjaciół. Ścisła współpraca z rodzicami jest dla nas niezmiernie ważna — wspólnie dbamy o dobro i bezpieczeństwo każdego dziecka. Wkrótce będziemy posiadać specjalne wejściówki na teren przedszkola — podkreśla rozmówczyni.

Przedszkole jest pełne aktywnego życia

— Dbamy o krzewienie polskiej kultury i zapoznanie się z nią, promujemy tolerancję, staramy się przekazać globalny światopogląd, poznajemy kulturę narodowościową oraz kulturę naszego państwa. Naszym celem jest, aby każde dziecko czuło się bezpiecznie, komfortowo, kochane i przez takie samopoczucie niosło najlepsze rezultaty w nauce. Zapraszamy do przedszkola „Bangelė” — miejsca, gdzie nauka i zabawa idą w parze, a każde dziecko znajdzie coś dla siebie — zachęca Liudmila Kropienė.

Wydarzenia z życia przedszkola są dokumentowane stronie internetowej ldbangele.lt

Migawki z życia placówki można także obejrzeć na ich profilu Facebooka.

