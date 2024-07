Ile wydamy na generalny remont mieszkania w 2024 roku?

— W tym roku o wiele mniej osób decyduje się na generalny remont. Najpierw pandemia, potem wysoka inflacja, szalejące ceny materiałów budowlanych i oczywiście wojna na Ukrainie — wszystko to spowodowało, że ludzie odłożyli remonty na później. Po prostu ludzie nie mają pieniędzy, bo stopy procentowe są bardzo wysokie. Osoby, które już mają dom, również wykonują mniej remontów. Po prostu nie chcą remontować, bo nie chcą inwestować z powodu wojny, dzisiaj nie ma konkretów, nikt nie wie, co nas czeka jutro. Ludzie boją się inwestować, bo boją się stracić wszystko. Wolą mieć gotówkę. Cóż, stopy procentowe również się do tego przyczyniły, ponieważ bardzo często ludzie zaciągają pożyczki na wykonanie remontów, a teraz, przy stopach procentowych na tak wysokim poziomie, w tak niespokojnych czasach, ludzie po prostu nie chcą podejmować ryzyka. Musimy tylko czekać, aż wojna wkrótce się skończy, a stopy procentowe spadną i dopiero wówczas zacznie się wzrost — powiedział w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Julius Vaicekauskas, dyrektor firmy budowlanej Darbai kvadratu, MB Darbai 2.

Chętnych na przeprowadzenie generalnych remontów jest mało

Jak zaznaczył fachowiec, ceny materiałów budowlanych i stawki fachowców w tym roku ustabilizowały się, więc ceny remontu nie wzrosły. Chociaż ceny są stabilne, to chętnych na przeprowadzenie generalnych remontów jest mało. Remont mieszkania, w którym ludzie już mieszkają, może kosztować około 200 euro za metr kwadratowy. Czasami niektóre prace są opłacane za dzień. Dzień roboczy pracownika trwa 8 godzin. Koszt wynosi około 100 euro. Układanie płytek może kosztować od 20 do 50 euro za metr kwadratowy, malowanie ścian 15 euro za metr kwadratowy. Remont domu o powierzchni 100 metrów kwadratowych może kosztować około 20 tys. euro, co obejmuje koszty pracy oraz materiałów budowlanych.

— Aby wykonać remont naprawdę dobrej jakości, należy wybrać dobry zespół, który wykona go za nas. Samodzielnie gospodarz nigdy nie zrobi dobrego remontu, ponieważ nie zna technologii i nie postępuje zgodnie z nią. Oczywiście można wziąć wałek i samemu pomalować ściany, ale wątpię, czy będzie to zrobione dobrze. Aby dobrze pomalować ściany, bardzo ważne jest ich odpowiednie przygotowanie, a osoba, która się tym nie zajmuje, nie wykona dobrej roboty. Nie może być tak, że jedna osoba potrafi wszystko zrobić sama — radzi dyrektor firmy budowlanej Darbai kvadratu, MB Darbai 2.

Jak często należy remontować mieszkanie? Na to pytanie nasz fachowiec powiedział, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Ale remont jest konieczny, gdy na posadzkach i ścianach zauważymy różnorodne pęknięcia lub rysy.

Nie ma dobrego czy złego czasu na remonty

— Najczęstsze prace remontowe które są wykonywane regularnie, to malowanie ścian. Ponieważ kolory z upływem czasu bledną i tracą swój intensywny kolor, a w dodatku, jeżeli w domu mamy małe dzieci lub zwierzęta, ściany szybko się brudzą. Chociaż najbardziej popularny czas na remonty to wiosna i lato. Tymczasem specjalista radzi, że remonty można robić o każdej porze roku, nie ma dobrego czy złego czasu na remonty — podkreślił Julius Vaicekauskas, dyrektor firmy budowlanej Darbai kvadratu, MB Darbai 2.

