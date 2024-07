Kolejnych 17 nieużywanych aut zostanie usuniętych z ulic Wilna

Jeżeli właściciele porzuconych aut tego nie zrobią, te pojazdy zostaną uznane za „mienie bez właściciela” i będą przejęte przez samorząd. Usunięte samochody będą przechowywane do czasu znalezienia właściciela lub podjęcia przez sąd decyzji o uznaniu ich za mienie bez właściciela.

— Zgadzam się, że nieużywane samochody powinny być usuwane z podwórek. Nie możemy żyć w środowisku, w którym panuje bałagan. Naturalnie, jeśli samochód stoi zupełnie nieużywany i po prostu gnije na podwórku, to oczywiście należy go jak najszybciej usunąć z tego terenu. Żeby na naszych podwórkach nie było takich samochodów, należy podjąć wszelkie środki. Rozwiązanie stosowane obecnie przez władze miejskie jest dobre, ale oczywiście należy to zrobić w sposób odpowiedzialny, przede wszystkim dając właścicielowi wystarczająco dużo czasu na samodzielne usunięcie samochodu, a jeśli tego nie zrobi, to władze mogą przejąć inicjatywę. Jest to z pewnością słuszne działanie władz miejskich — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Tomas Tomilinas, członek sejmowego komitetu ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 414 Kodeksu Wykroczeń Administracyjnych RL osoby, które przechowują nieużywane pojazdy na obszarach wspólnego użytku, mogą podlegać karze administracyjnej — ostrzeżeniu (w przypadku powtarzającego się wykroczenia — grzywnie w wysokości od 140 do 300 euro oraz konfiskacie pojazdu).

Potrzeba większej zachęty

— Nieużywane samochody są bardzo uciążliwe dla środowiska. Ponieważ w samochodzie znajduje się cała gama metali ciężkich itp. Dobrze, że samorząd to robi, ale wydaje mi się, że byłoby jeszcze lepiej, gdyby istniała jeszcze większa zachęta dla ludzi do dbania o własne samochody. Powinniśmy pomyśleć o jeszcze większych zniżkach i dotacjach związanych z pozbyciem się swoich nieużywanych samochodów. Obecnie istnieją zachęty, ale prawdopodobnie powinno być ich więcej, ponieważ widzimy, że nie są one wystarczające — podkreśla Tomas Tomilinas.

Władze miasta Wilna apelują do właścicieli pojazdów, które są nieużywane i pozostawione bez nadzoru, aby zadbali o nie i jak najszybciej usunęli je ze wspólnych obszarów. Pozostawione bez nadzoru pojazdy nie tylko ograniczają innym kierowcom dostęp do wspólnych miejsc parkingowych, ale także stanowią poważny problem dla środowiska.

Jak poinformować o nieużywanym samochodzie

Korzystając z aplikacji „Tvarkaus Vilnių”, wystarczy zrobić zdjęcie porzuconego samochodu, zapisać jego model, kolor i, jeśli jest dostępny, numer rejestracyjny, zapisać ulicę, na której jest zaparkowany i przesłać te informacje do systemu. Jeśli zdjęcia wyraźnie pokazują, że samochód jest nieużywany (przebite opony, wybite szyby itp.), informacje te ułatwiają pracę funkcjonariuszom, a problem jest rozwiązywany znacznie szybciej. Gdy Wydział Porządku Publicznego otrzymuje zgłoszenie o pozostawionym bez opieki samochodzie, podejmuje działania — jeśli potrzebne są dalsze informacje, udaje się na miejsce zdarzenia, szuka właściciela i jeśli uda się go znaleźć, sytuacja jest wyjaśniana. Jeśli właściciel nie poda żadnych ważnych powodów, dla których jego samochód jest pozostawiony bez opieki i nieużywany, specjalista Wydziału Porządku Publicznego informuje, jakie są jego obowiązki w zakresie usunięcia pojazdu. Zwykle daje się miesiąc od rozpoczęcia procedury na zajęcie się samochodem.

