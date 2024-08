Dla jednych dzieci powrót do szkoły to wiele radości, dla drugich zaś — powód do smutku i niepokoju. O tym, co możemy zrobić, aby ułatwić swojemu dziecku powrót do nauki, w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” radzi dr Jurgita Smiltė Jasiulionė, psycholog, kierowniczka szkoleń telefonicznej linii pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży „Vaikų linija”.

Przygotowywanie do szkoły zacząć z wyprzedzeniem

— Ważne, aby zacząć przygotowywać dziecko do szkoły z wyprzedzeniem. Nie trzeba tego robić z miesięcznym wyprzedzeniem, ale na około tydzień przed rozpoczęciem roku szkolnego należy już zacząć dostosowywać codzienną rutynę dziecka do nowego roku szkolnego. Z pewnością nie jest konieczne wprowadzanie bardzo nagłych zmian, ale małymi krokami. Konieczne jest stopniowe wprowadzanie wcześniejszych godzin snu i wcześniejszych godzin wstawania. Wtedy po rozpoczęciu się roku szkolnego dziecko nie dozna wielkiego stresu — doradza psycholog Jugrita Smiltė Jasiulionė.

Oprócz rytmu snu bardzo ważne jest dbanie o stan emocjonalny dzieci przed rozpoczęciem roku szkolnego. Jak mówi specjalistka, rodzice często myślą, że jeżeli dziecko ma już spakowany plecak z przyborami szkolnymi, to jest już gotowe do szkoły, ale zapominają, że dzieci noszą do szkoły również „plecak” emocjonalny.

Rozmawiać z dziećmi o ich problemach

— Zauważyliśmy, że od początku sierpnia dzieci zaczęły dzwonić do nas na linię dziecięcą, ponieważ niektóre z nich zaczynają myśleć o nowym roku szkolnym i martwić się o pewne rzeczy. Dlatego bardzo ważne jest, aby rodzice byli czujni i dostrzegali, że coś niepokoi ich dzieci. A kiedy to zauważą, koniecznie powinni porozmawiać o tym z dzieckiem, postarać się go uspokoić — mówi psycholog.

Dzieci bardzo się od siebie różnią, jedno jest bardzo szczęśliwe, że wraca do szkoły i może spotkać się z przyjaciółmi, drugie martwi się, że rok szkolny będzie trudniejszy niż poprzedni. Najważniejsze jest wysłuchać dziecko, porozmawiać z nim i zapewnić, że zawsze może liczyć na pomoc rodziców, że nie jest samo ze swoimi problemami.

Dziecko powinno czuć wsparcie rodziców

— Niektóre dzieci boją się powrotu do szkoły, ponieważ mają przedmiot, z którym nie radzą sobie najlepiej, a w kolejnym roku może być jeszcze gorzej. Nie jest konieczne od razu zatrudnianie korepetytorów, robienie czegoś, co sprawi, że dziecko będzie lepiej przygotowane akademicko na nowy rok szkolny, ale bardzo ważne jest, aby po prostu wysłuchać dziecko i doradzić mu. Wspólnie zastanówcie się, jak można rozwiązać ten problem. Niektóre dzieci boją się chodzić do szkoły, ponieważ mogły mieć napięte relacje z pewnym nauczycielem. Ważne jest, aby porozmawiać z dzieckiem na ten temat i doradzić mu, że jeśli relacja się nie zmieni, powinno powiedzieć o tym rodzicom, a oni postarają się mu pomóc. Może porozmawiają z nauczycielem lub znajdą inne rozwiązanie. Najważniejsze to nie zostawiać dziecka samego z jego problemem – radzi nasza rozmówczyni.

Czytaj więcej: Obowiązkowa wizyta u lekarza przed rozpoczęciem roku szkolnego