Spektakl „Robczik” w Centrum Kultury w Niemenczynie

Spektakl „Robczik” to prawdziwy ewenement Polskiego Teatru w Wilnie, który udoskonalił się warsztatowo, aby stworzyć tę unikalną sztukę. W ramach warsztatów prowadzonych przez aktora Jana Drawnela i pisarza Bartosza Połońskiego, aktorzy Polskiego Teatru w Wilnie mieli okazję pogłębić swoją wiedzę na temat postaci.

Spektakl emocjonujący i pełen napięcia

Spektakl „Robczik” to złożone i wielowarstwowe dzieło, którego narracja opiera się na różnych formach teatralnych. Przedstawienie łączy w sobie elementy stand-up’u, monologów aktorskich oraz klasycznego teatru psychologicznego, co nadaje mu dynamiczny i zróżnicowany charakter. Dzięki temu, że reżyserka Bożena Sosnowska sięga po różne formy teatralne, spektakl staje się jeszcze bardziej emocjonujący i pełen napięcia. Wstanie poruszyć trudne tematy takie jak nałogi, pierwsza miłość, szkoła i relacje między rodzicami a dziećmi, a jednocześnie zachować swój dynamiczny charakter poprzez nieustanne zaskakiwanie widowni. Wszystko to sprawia, że „Robczik” to spektakl, który warto zobaczyć i przeżyć, aby zrozumieć, jak wiele różnych form teatru może połączyć się w jednym dziele, tworząc niezapomniane doświadczenie artystyczne.

Muzyka Ernesta Tylingo idealnie wpasowuje się w klimat spektaklu

Muzyka skomponowana przez Ernesta Tylingo pełni istotną rolę w oddaniu klimatu i atmosfery lat 2000. Tworzy ona tło dla scen i dialogów, wprowadzając widzów w odpowiedni nastrój. Kompozytor zwraca również uwagę na detale, takie jak dobranie odpowiedniego instrumentarium czy używanie określonych efektów dźwiękowych, co sprawia, że muzyka E. Tylingo idealnie wpasowuje się w klimat spektaklu i oddaje charakter postaci oraz sytuacji, w jakiej się znajdują. Wszystko to sprawia, że muzyka w spektaklu „Robczik” jest spójnym i istotnym elementem całej produkcji, pomagając aktorom i scenografii stworzyć niezapomniane doświadczenie dla widzów.

Reżyseria: Bożena SOSNOWSKA

Kierownik artystyczny: Irena LITWINOWICZ

Scenografia: Rafał PIESLIAK

Kostiumy: Ewa BALIUL

Muzyka: Ernest TYLINGO