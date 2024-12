Aleksej Apanovič, szef miejskiego Centrum Zarządzania Ruchem JUDU prognozuje, że w nadchodzących dniach i tygodniach, zwłaszcza w okresie przedświątecznym, zatory mogą się zwiększyć.

Wina kierowców?

— W policyjnym rejestrze wypadków odnotowano 11 technicznych wypadków drogowych z uszkodzeniami pojazdów i tylko jedną osobę, która doznała urazu nogi. Zachowanie kierowców i ich uwaga na drodze są oczywiście bardzo ważne i od nich samych czasami zależy, czy będą korki. Poniedziałkowe wypadki pokazały, że ludzie nie zgadzają się co do winy, kłócą się ze sobą i czekają na przyjazd policji, co wydłuża czas i nie zmniejsza zatorów. Obecne przepisy zezwalają kierowcom (jeśli nie ma obrażeń) po wypadku zrobić zdjęcie i usunąć pojazd z drogi, co również usprawniłoby ruch w mieście — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Julija Samorokovskaja, kierowniczka Działu komunikacji Wileńskiego Komisariatu Policji.

Tymczasem Aleksej Apanovič w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” mówi, że w okresie przedświątecznym ruch drogowy zawsze jest wzmożony, dlatego należy liczyć się z możliwymi korkami.

— W poniedziałek do godziny 12 odnotowano w Wilnie około 40 wypadków drogowych. Liczba ta miała znaczący wpływ na sytuację drogową w mieście, zwłaszcza w godzinach porannego szczytu, kiedy główne ulice zostały zablokowane na około trzy godziny z powodu licznych wypadków. Transport publiczny był opóźniony nawet o godzinę, ale do południa sytuacja się ustabilizowała, a transport publiczny zaczął funkcjonować zgodnie z rozkładem jazdy. Zakłócenia w ruchu były spowodowane wypadkami na ulicach Gariūnai, Tūkstantmečio i Geležinio Vilko, które utrudniły ruch i spowodowały zatory w okolicznych dzielnicach, takich jak aleja Laisvės, zachodnia obwodnica i ulica Oslo — mówi Aleksej Apanovič.

Uwaga: okres przedświąteczny

Jak mówi specjalista, dodatkowe zatory powstają, gdy kierowcy blokują skrzyżowania, nie mogą zdecydować się, jakim pasem chcą jechać lub rozpraszają się, np. korzystając z telefonów komórkowych. Jeśli sygnalizacja świetlna zmieni kolor na zielony, a wszyscy kierowcy ruszą na czas, przepustowość skrzyżowań może wzrosnąć nawet o 35 proc.

— W nadchodzących dniach i tygodniach, zwłaszcza w okresie przedświątecznym, zatory mogą się zwiększyć. Wynika to ze zwiększonego natężenia ruchu, ponieważ ludzie spieszą się na zakupy i odwiedzają centrum miasta. Najtrudniejsza może być sytuacja w pobliżu centrów handlowych, w centrum miasta i na głównych autostradach. Ponadto niekorzystne warunki pogodowe mogą dodatkowo skomplikować ruch drogowy. Przed okresem świątecznym zaleca się, by mieszkańcy planowali podróże z dużym wyprzedzeniem. Aby uniknąć niedogodności zaleca się zaplanowanie podróży z wyprzedzeniem i, jeśli to możliwe, wybranie alternatywnych tras lub transportu publicznego — uprzedza Szef Centrum Zarządzania Ruchem JUDU.

Średni czas — 125 minut

Zgodnie z dostarczonymi danymi w ciągu ostatnich 15 dni w szczycie wieczornym odnotowano 155 korków o średnim czasie trwania 125 minut, czyli nieco ponad kilka godzin.

Największe korki w szczycie wieczornym odnotowano do tej pory na ulicy Olandų w kierunku ronda Olandų, na ulicy Geležinio Vilko w kierunku skrzyżowania ulic Geležinio Vilko-Žalgirio oraz na alei Konstitucijos w kierunku ronda z ulicą T. Narbuto.

